بـ 3 مصانع.. "ابدأ" تطلق استراتيجيتها لدعم المنتج المصري وخفض فاتورة الاستيراد

بدأت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعات "ابدأ"، في تنفيذ التكليفاتات الرئاسية بتذليل العقبات والتحديات التي تواجه المصنعين بهدف خلق صناعة وطنية حقيقية تعتمد علي الايدي العاملة المصرية وتستهدف خفض الفاتورة الاستيرادية وتصنيع منتجات عالية الجودة لسد احتياجات السوق.

أبرز الصناعات المحلية التي تدعمتها “ابدأ”

مصنع صمام أمان الغاز

تم إطلاق شركة توراش راجا ابدأ لتصنيع صمام أمان الغاز التركي وهى شراكة بين شركة راجاميك للصناعات المغذية والوكيل الوحيد لشركة توراش التركية، وتبلغ طاقة المشروع الإنتاجية حوالى 600 ألف محبس شهريا.

يوفر هذا المشروع من الفاتورة الاستيرادية حوالى 19 مليون و800 ألف دولار.

ونجحت ابدأ فى تحويل الشركة من مستورد صمام أمان الغاز من تركيا إلى مصنع في مصر.

وتم تأسيس شركة مساهمة بالتعاون مع شركة ابدأ وشركة توراش التركية وشركة يونيون إير.

مصنع "فانتازيا" للمراتب والمفروشات

قامت مبادرة "ابدأ" بافتتاح أكبر مصنع للمراتب والمفروشات بمحافظة الدقهلية،، أكبر مصنع بالمنطقة الصناعية للمراتب والمفروشات بمدينة جمصة بالقرب من مدينة المنصورة الجديدة، وتبلغ طاقته الإنتاجية 35 طنًا يوميًا من المراتب بمعدل 1000 طن شهريًا، ويقع على مساحة 10،000 متر مربع.

وتم دعم المصنع من خلال المساعدة في تخصيص قطعة أرض بغرض التوسع وإقامة المصنع الجديد على مساحة 15،516 مترًا مربعًا، وذلك لتغطية الطلب المتزايد على منتجات المصنع.

مصنع نوفا للتنمية الصناعية

نجحت ابدا في في انشاء مصنع نوفا للتنمية الصناعية وبلغت التكلفة الاستثمارية لنحو 800 مليون جنيه خلال المرحلة الأولى والتي تقام على مساحة 25 ألف متر مربع بهدف الوصول إلى مساحة نحو 50 ألف متر مربع بانتهاء مرحلتي المشروع الثانية والثالثة.

ومن المقرر ان يغطي المصنع احتياجات السوق المحلي بنسبة 70% مقابل توجيه 30% منها للتصدير ويتوقع ان تصل الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى نحو 150 ألف طن شهريًا، بإجمالي 1500 طن سنويًا من منتجات الاستانلس ستيل بهدف توفير نحو 70 مليون دولار من الفاتورة الاستيرادية خلال العام الأول، تقفز نحو 200 مليون دولار خلال العام الثاني.