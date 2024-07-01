تكريم الفنان أسامة عباس فى افتتاح مهرجان المسرح المصرى الـ17

يكرّم مهرجان المسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، خلال حفل افتتاح دورته السابعة عشرة، الفنان الكبير أسامة عباس، وذلك تقديرًا لمسيرته المسرحية بشكل خاص، والفنية بشكل عام.

الفنان الكبير أسامة عباس ولد يوم 23 يوليو عام 1935م، وحاصل على درجة الليسانس من كلية الحقوق بجامعة القاهرة، وعمل في البداية محاميا في إحدى الشركات، وبعدها تعرف على الضيف أحمد، وهو من أدخله المجال الفني، ثم انضم في أواخر حقبة الستينيات إلى فرقة ثلاثي أضواء المسرح، وكانت أول مسرحية له "طبيخ الملائكة" مع ثلاثي أضواء المسرح سنة 1969م، ثم شارك مع الثلاثي في عدة مسرحيات، منها "أحدث امرأة في العالم، فندق الأشغال الشاقة، جوليو ورومييت".

انضم بعد ذلك الفنان أسامة عباس لفرقة المدبوليزم عام 1974، وشارك في عروضها بين عامي 1975 و1979، وقدم مع الفرقة عددا من المسرحيات، من أشهرها: «مع خالص تحياتي»، «راجل مفيش منه»، و«لم يكن هناك سبب محدد»، وبعد تجربته مع «المدبوليزم» تنقل بين عدة فرق مسرحية، قدم فيها أعمالا أخرى لا تقل شهرة عن الأعمال سالفة الذكر، منها: «مزرعة الحيوان، إمبراطور عماد الدين، الصول والحرامي، نص أنا ونص إنت، بحبك يا مجرم، لا مؤاخذة يا منعم، العين الحمرا»، وكذلك قدم في مسرح الدولة: «القاتل خارج السجن، يا ناس افهموا، الساحرة، حكمت هانم ألماظ»، وكانت آخر أعماله المسرحية «رد قرضي» عام 1999، مع الفنان محمد سعد، ومن إخراج هشام جمعة.

الفنان أسامة عباس عمل بشكل مكثف في الدراما التليفزيونية، ومن مسلسلاته: "رحلة السيد أبوالعلا البشري، دموع في عيون وقحة، بوابة الحلواني، رأفت الهجان، أوبرا عايدة"، كما له أعمال متميزة في السينما منها مثلا: "مين يجنن مين، احترس من الخط، هالو أمريكا، الواد محروس بتاع الوزير، في الصيف لازم نحب، ليلة القبض على بكيزة وزغلول، يا عزيزي كلنا لصوص، المذنبون، الحفيد، فيفا زلاطا"، وغيرها.

مهرجان المسرح المصرى

يقام مهرجان المسرح المصري برعاية ودعم من وزارة الثقافة، والدورة المقبلة من عمر المهرجان ستحمل اسم الفنانة "سميحة أيوب"، وتتكون اللجنة لهذا المهرجان من الفنان محمد رياض (رئيسا)، والفنان ياسر صادق (مديرا للمهرجان)، وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي وعبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي، المخرج إسلام إمام، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم: المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، وأ.عمرو البسيوني رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح، ومنسق عام المهرجان أ. ماجدة عبدالعليم، وينطلق المهرجان يوم 15 يوليو، الذي سيشهد حفل الافتتاح، وتستمر الفعاليات حتى يوم 30 يوليو 2024 الذي سيشهد حفل الختام.