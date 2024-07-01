الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ماذا قدمت "حياة كريمة" لمحطة مياه الشرب بقرية كفر ناصر بمركز ببا ببني سويف؟ (صور)

المعمل
المعمل

غيرت المبادرة الرئاسية حياة كريمة الحياة داخل 66 قرية بمركزي ناصر وببا فى بني سويف، بتنفيذ المشروعات ضمن المرحلة الأولى للمبادرة، حيث جرى تنفيذ 1616 مشروعًا في كافة القطاعات المختلفة بتكلفة 12 مليار جنيه.

 

وتأتي أبرز المشروعات التى شملتها حياة كريمة محطة مياه الشرب بقرية كفر ناصر بمركز ببا جنوب المحافظة، بعد رفع كفاءتها وتطويرها وتزويدها بأحدث الأجهزة، وتزويد المحطة بعدد من طلمبات المياه وتطوير المعمل بأحدث الأجهزة، فالمحطة تخدم نحو 15 قرية بمعدل 140 ألف مواطن حيث تبلغ طاقة المحطة 400 لتر /ث.

 


جرى إحلال وتجديد المحطة وإحلال مدني للطلمبات والمواتير مما ساعد على استمرار الإنتاج وزيادة الكفاءة والجودة وزيادة الخدمة لمركز ببا والقرى المجاورة، وتغطية احتياجات المواطنين على مدار الساعة.

وعملت المبادرة الرئاسية حياة كريمة على تطوير قطاع المعامل بالمحطة وتزويده بأحدث الأجهزة وتطويره من جميع النواحي لضمان وصول كوب مياه شرب نظيفة إلى المواطن، حيث يتم الرقابة على المعمل من أكثر من جهة رقابية ومنها المعمل المركزي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، والمعمل بفرع الشركة بمركز ببا ومعامل وزارة الصحة.

وشهد مركزي ببا وناصر ببني سويف تنفيذ 6 مشروعات خاصة بمحطات مياه الشرب من حيث إنشاء محطتين جديدتين، بالإضافة إلى إعادة تطوير ورفع كفاءة 4 محطات ضمن المرحلة الأولى للمبادرة، من أجل زيادة الطاقة الإنتاجية لاستيعاب الزيادة السكانية، ولتوفير الاحتياجات حتي 2050.

وقالت المهندسة دينا عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف لــ "الدستور" إنه تم إتاحة أربع حزم للمشروعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقيمة 750 مليون جنيه،  فالحزمة الأولى لشبكات المياه للمناطق المستجدة الملاصقة للحيز العمراني أو داخل الحيز العمراني والإحلال والتجديد للخطوط المتهالكة فتم تنفيذ 505 كيلو، وحزم مشروعات الصرف الصحي المد والتدعيم للمناطق المستجدة المناطق المخدومة بالصرف الصحي وتم عمل 20 كيلو شبكات وتم الانتهاء منها وتشغيلها.

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بني سويف مركز ببا محطة كفر ناصر مبادرة حياة كريمة مياه الشرب

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