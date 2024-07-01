أكثر من 2000 مشروع.. أحلام أهالي أسوان تتحول لواقع بعد دخول "حياة كريمة" لجميع القرى

تعددت إنجازات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى قرى محافظة أسوان، حيث كانت بمثابة لمسة سحرية غيرت حياة جميع الأهالى للأفضل ليس ذلك فقط بل ساهمت فى تحقيق الحلم الذي كانوا يطمحوا الوصول إليه بتواجد جميع الخدمات داخل القرى التي يعيشوا فيها لتقليل معاناتهم وأصبحت حاليًا القرى مدن مصغرة.

مشروعات مبادرة حياة كريمة في قرى أسوان

فبعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضم جميع قرى ومراكز محافظة أسوان للمبادرة الرئاسية بإجمالى 5 مراكز و39 قرية رئيسية و116 قرية فرعية و380 نجع وكفر وتابع، فجاري تنفيذ أكثر من 2000 مشروع بمختلف قطاعات العمل العام بتكلفة تجاوزت الـ 26.8 مليار جنيه، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ 19 مشروعا للإدارة المحلية حققت فيهم المحافظة معدلات عالية.

ونظرا لجهود المنظومة المتكاملة والمتناغمة للحكومة المصرية بمتابعة دقيقة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبمتابعة مستمرة ودؤوبة لوزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة، بجانب جهود جميع الوزارات والهيئات والشركات المشاركة فى هذا المشروع الوطنى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، استطاعت المبادرة تحقيق إنجازات متتالية فى محاورها التنموية المختلفة، وذلك تحت إشراف مباشر من اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

وعبر عدد من مواطني قرى مبادرة "حياة كريمة" بمركز كوم أمبو فى أسوان عن شكرهم للرئيس عبدالفتاح السيسي على المبادرة التي ساهمت فى تحويل كل أحلامهم فى تواجد الخدمات والمؤسسات التعليمية والخدمية والطبية داخل القرى، حيث إن ذلك وفر عليهم معاناة التوجه للقرى الرئيسية للانتهاء من الأوراق أو الحصول على الخدمات الطبية وغيرها من الخدمات، ولكن حاليًا أصبح كل ما يحتاجونه متوفر لديهم.

وأضاف الأهالي لـ"الدستور" أنه فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي دخلت المبادرة الرئاسية حياة كريمة وكان لها إنجازات للمشروعات الكبرى التى تم إنشاؤها حديثًا داخل القرى، حيث خلال تولى الرئيس لحكم مصر، كان لديه شعور كبير بالغلابة وأن هذه المشروعات ساهمت كثيرا فى الرفع من معاناتهم التى كانوا يعيشوها سابقًا.

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