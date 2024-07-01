ارتفاع أسعار النفط.. وخام "برنت" يسجل 85.4 دولار للبرميل
ارتفعت أسعار النفط في مستهل تعاملات الأسبوع، اليوم الإثنين، بعدما حققت مكاسب شهرية في يونيو بدعم توقعات عجز المعروض.
وزادت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم سبتمبر - الأكثر نشاطًا - بنسبة 0.48% إلى 85.41 دولار للبرميل.
وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 0.49% إلى 81.94 دولار للبرميل.
وحقق العقدان مكاسب بنحو 6% على مدار يونيو، وظل سعر خام برنت أعلى مستوى 85 دولارا للبرميل بعدما قرر تحالف "أوبك +" مطلع الشهر تمديد غالبية التخفيضات الطوعية للإنتاج حتى عام 2025.