الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ارتفاع أسعار النفط.. وخام "برنت" يسجل 85.4 دولار للبرميل

النفط
النفط

ارتفعت أسعار النفط في مستهل تعاملات الأسبوع، اليوم الإثنين، بعدما حققت مكاسب شهرية في يونيو بدعم توقعات عجز المعروض.

وزادت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم سبتمبر - الأكثر نشاطًا - بنسبة 0.48% إلى 85.41 دولار للبرميل.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 0.49% إلى 81.94 دولار للبرميل.

وحقق العقدان مكاسب بنحو 6% على مدار يونيو، وظل سعر خام برنت أعلى مستوى 85 دولارا للبرميل بعدما قرر تحالف "أوبك +" مطلع الشهر تمديد غالبية التخفيضات الطوعية للإنتاج حتى عام 2025.

اسعار النفط أسعار العقود الآجلة خام برنت القياسي خام نايمكس الأمريكي مكاسب بنحو 6 أغسطس مكاسب شهرية

مواد متعلقة

رغم توفر النفط والغاز.. إيران تواجه أزمة مزمنة فى الكهرباء

خبير طاقة: أسعار النفط ستصل إلى 90 دولارًا للبرميل قريبًا

الأكثر قراءة

إنقاذ 6 أشخاص واستخراج 4 جثامين من أسفل أنقاض منزل في أسيوط

حبس خادمة سرقت مشغولات ذهبية من شقة عماد متعب بالمعادي 4 أيام

الإعلان عن شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص بالساحل الشمالى غدًا

بوابة نتائج التعليم الفني.. موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

الرسمي.. رابط نتيجة دبلوم تجارة 2024 برقم الجلوس على بوابة نتائج التعليم الفني

برقم الجلوس فقط.. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ملفات أمام رئيس الحكومة

محاسن السنوسي

فى ذكرى ثورة 30 يونيو نتساءل: لو أن جماعة الإخوان فى سدة الحكم ماهو مصير "غزة" بعد 7 أكتوبر؟

حسين دعسة

بايدن سيكمل السباق.. ترامب يتحفز.. والإيباك بينهما

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت إسرائيل عتبة «الغموض النووى»؟ «3»

ماجد حبته

صابرون على أرض صلبة

محمد رفعت

الحكومة بين تكليفات الرئيس ورضا المواطن

مدحت بشاى

الوزارة الجديدة وحلم التغيير الإيجابى

صور

«التنسيقية» تحتفي بـ30 يونيو: 11 عامًا على إنقاذ وطن

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر