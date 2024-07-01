الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 5 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار فى سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 5 أشخاص حال قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار في سوهاج.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقى مركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج بلاغًا من مزارع، مقيم بدائرة المركز، بقيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل مجاور لمنزله.

وبالانتقال والفحص تمكن قطاع الأمن العام، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من ضبط 5 أشخاص مقيمين بمحافظة سوهاج؛ حال قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل أحدهم، وتبين وجود حفرة (بقطر 70 سم وبعمق 12مترًا- الأدوات المستخدمة فـى الحفر).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

التنقيب عن الآثار سوهاج مركز شرطة أخميم مديرية أمن سوهاج ب النيابة العامة

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