بدأت تقديم الصف الأول الابتدائي 2024 بالمدارس الحكومية الشهر الماضي وفق الشروط التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ليكون التقديم إلكترونيًا، ويتم تقديم الملف الورقي بعد تحديد المدرسة التي تستقبل الطفل، وتعرض الدستور في التقرير التالي الأوراق المطلوبة لتقديم الصف الأول الابتدائي 2024 بالمدارس الحكومية.

نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي 2024

بدأ تسجيل الصف الاول ابتدائي 2024 في بداية يونيه الماضي وأغلق أمس الأحد حيث يستمر التقديم لمدة شهر، وبعدها يتم إغلاق باب التقديم لفحص الاوراق المقدمة الكترونيًا، وتحديد المدرسة التي قبلت أوراق الطلاب، على أن يتم تقديم الملف الورقى وبه بعض الأوراق المطلوبة لتقديم الصف الأول الابتدائي 2024 في المدارس بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024.

وسيتم إعلان نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي 2024 من خلال مواقع مديريات التربية والتعليم التى قام ولي الأمر التقديم من خلالها ولكن لم يتم حتى الآن تحديد موقع التقديم.

الأوراق المطلوبة لتقديم الصف الأول الابتدائي 2024

حددت وزارة التربية والتعليم الأوراق المطلوبة لتقديم الصف الأول الابتدائي بعد الإعلان عن تحديد المدرسة التي قبلت الطالب، حيث يتوجه ولى الأمر لها مع ملف به الأوراق المطلوبة لتقديم الصف الأول الابتدائي 2024

وجاءت الأوراق المطلوبة لتقديم الصف الأول الابتدائي 2024 كالتالي:

أولا: ملف ورقي يتم فيه 6 صور للطالب.

ثانيًا: عدد 5 ظرف أبيض (جوابات).

ثالثا: أصل شهاده الميلاد و5 صور منها.

رابعًا: صورة بطاقة الأب والأم.

خامسًا: ايصال مياه أو كهرباء.

سادسًا: ورقة إدخال بيانات على الموقع مع طباعتها.

سابعًا: عمل بطاقة صحية كاملة الطوابع (شهادة الميلاد)

ثامًنا: ورقة بطاقة صحية موجودة داخل الملف تختم من الإدارة الصحية والوحدة الصحية أن الطالب لا يعاني من أمراض وسليم.

تاسعًا: عدد 5 ظرف أبيض (جوابات) - إيصال بالمصاريف المدرسية.

وضع الدمغات المطلوبة وهي « 10 جنيهات دمغة عادية- 10 جنيهات طابع تعليمي - 1جنيه نقابة المهن - 2 جنيه طابع تنمية موارد ».