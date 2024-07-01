الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأوراق المطلوبة لتقديم الصف الأول الابتدائي 2024 بالمدارس الحكومية

جريدة الدستور

بدأت تقديم الصف الأول الابتدائي 2024 بالمدارس الحكومية الشهر الماضي وفق الشروط التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ليكون التقديم إلكترونيًا، ويتم تقديم الملف الورقي بعد تحديد المدرسة التي تستقبل الطفل، وتعرض الدستور في التقرير التالي الأوراق المطلوبة لتقديم الصف الأول الابتدائي 2024 بالمدارس الحكومية. 

نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي 2024

بدأ تسجيل الصف الاول ابتدائي 2024 في بداية يونيه الماضي وأغلق أمس الأحد حيث يستمر التقديم لمدة شهر، وبعدها يتم إغلاق باب التقديم لفحص الاوراق المقدمة الكترونيًا، وتحديد المدرسة التي قبلت أوراق الطلاب، على أن يتم تقديم الملف الورقى وبه بعض الأوراق المطلوبة لتقديم الصف الأول الابتدائي 2024 في المدارس بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024.

وسيتم إعلان نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي 2024 من خلال مواقع مديريات التربية والتعليم التى قام ولي الأمر التقديم من خلالها ولكن لم يتم حتى الآن تحديد موقع التقديم. 

بدء التحويلات بمدارس القاهرة اليوم

يبدأ أول يوليو.. "التعليم" تعلن شروط التحويل بين المدارس

الأوراق المطلوبة لتقديم الصف الأول الابتدائي 2024

حددت وزارة التربية والتعليم الأوراق المطلوبة لتقديم الصف الأول الابتدائي بعد الإعلان عن تحديد المدرسة التي قبلت الطالب،  حيث يتوجه ولى الأمر لها  مع ملف به الأوراق المطلوبة لتقديم الصف الأول الابتدائي 2024

وجاءت الأوراق المطلوبة لتقديم الصف الأول الابتدائي 2024 كالتالي: 

أولا: ملف ورقي يتم فيه 6 صور للطالب. 

ثانيًا:  عدد 5 ظرف أبيض (جوابات). 

ثالثا:  أصل شهاده الميلاد و5 صور منها. 

رابعًا: صورة بطاقة الأب والأم.

خامسًا:  ايصال مياه أو كهرباء. 

سادسًا:  ورقة إدخال بيانات على الموقع مع طباعتها. 

سابعًا:  عمل بطاقة صحية كاملة الطوابع (شهادة الميلاد) 

ثامًنا:  ورقة بطاقة صحية موجودة داخل الملف تختم من الإدارة الصحية والوحدة الصحية أن الطالب لا يعاني من أمراض وسليم. 

تاسعًا: عدد 5 ظرف أبيض (جوابات) -  إيصال بالمصاريف المدرسية.

وضع الدمغات المطلوبة وهي « 10 جنيهات دمغة عادية- 10 جنيهات طابع تعليمي - 1جنيه نقابة المهن - 2 جنيه طابع تنمية موارد ». 

txt

موقع وزارة التربية والتعليم تقديم المدارس.. الرابط والخطوات

txt

المدارس ما بعد الإعدادية 2024 وبدائل الثانوي العام

تقديم الصف الأول الابتدائي وزارة التربية والتعليم نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي مديريات التربية والتعليم المدارس الحكومية الثانوية العامة 2024 امتحانات الثانوية العامة 2024 تقديم الصف الأول الابتدائي 2024 تسجيل الصف الاول ابتدائي 2024

مواد متعلقة

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024 

سجل الآن.. لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2024 إلكتروني

بوابة مركز المعلومات.. رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024

تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي الازهري 2024

طريقة التقديم للصف الأول الابتدائي 2024 بالمدارس الحكومية والمستندات المطلوبة

رابط موقع تقديم الصف الأول الابتدائي 2024

الأوراق المطلوبة لتقديم المدارس 2024/2025 الحكومية والأزهرية

الأكثر قراءة

هل تقرر إلغاء التوقيت الصيفى؟.. مصادر تكشف الحقيقة

جوميز يحسم مستقبل أجانب الزمالك ويطلب رحيل هذا الثنائى

برقم الجلوس فقط.. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول 

بوابة نتائج التعليم الفني.. موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

بقاء محمد صلاح.. "ذا أثلتيك" تكشف خطة ليفربول بشأن صفقات الصيف

مشهد جنائزى مهيب لطفلين توأم لقيا مصرعهما غرقًا داخل "بانيو" بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تدفقات استثمارية أوروبية

محمد عبدالعزيز

اللهم اجعلها حكومة خير وبركة ورخاء

خالد حريب

التغيير الوزارى.. هل نشهد ثورة تصحيح جديدة؟

أحمد أبوالمحاسن

حكومة الجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

ملفات أمام رئيس الحكومة

محاسن السنوسي

فى ذكرى ثورة 30 يونيو نتساءل: لو أن جماعة الإخوان فى سدة الحكم ماهو مصير "غزة" بعد 7 أكتوبر؟

حسين دعسة

بايدن سيكمل السباق.. ترامب يتحفز.. والإيباك بينهما

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

صور

«التنسيقية» تحتفي بـ30 يونيو: 11 عامًا على إنقاذ وطن

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر