نصائح للصحة العقلية.. 5 أشياء يجب تجنبها فى روتينك اليومى

في كثير من الأحيان، نحب أن نعتقد أنه عندما نتعامل مع الأمور على أنها عاجلة، فإننا ننجز المزيد من العمل. ومع ذلك، في بعض الأحيان، فإن العادات التي نمارسها لتسريع عملية إنجاز الأمور يمكن أن تعيق في الواقع القيام بذلك بشكل صحيح. يحدد روتيننا اليومي الطريقة التي نتصرف بها ونعيش ونشعر بها. عندما نتجنب بعض الممارسات السلبية، يمكننا أن نعيش حياة أكثر صحة.

وفقا لموقع hindustantimes شاركتنا المعالجة إسراء ناصر بعض العادات التي يجب أن نتجنبها في حياتنا اليومية

الإفراط في التفكير أو قلة الشعور: عندما نكبت مشاعرنا، نبدأ في التفكير بشكل أقل في قيمتنا الذاتية. يمكن أن يؤدي الإفراط في التفكير إلى استحضار خيالات كارثية والاعتقاد بأنها ستحدث لنا. بدلًا من ذلك، يمكننا التركيز على ممارسة الوعي العاطفي وممارسة معالجة مشاعرنا.

الشكوى السلبية: عندما نشكو باستمرار، فقد نشعر بأننا منتجون – ولكن هذا قد يؤدي إلى عقلية سلبية. بدلًا من ذلك، يجب أن نعترف بالمشاكل ونحاول معالجتها بطريقة إيجابية،

تعدد المهام: بغض النظر عن مدى إنتاجية تعدد المهام، فإنه في الواقع يقلل من جودة الإنتاجية. يجب علينا بدلًا من ذلك تحديد أولويات مهامنا وتخصيص وقت محدد لكل مهمة لإنجازها في المواعيد النهائية.

الجلوس طوال اليوم: يمكن أن يكون للجلوس لفترات طويلة آثار سلبية على الصحة ويسهم في الشعور بالخمول. يجب أن نحاول أخذ فترات راحة منتظمة للتمدد أو المشي أو الركض.

صباح مليء بالتوتر: إن القيام بالمهام فور الاستيقاظ مباشرة قد يكون مفيدًا لبعض الوقت، قبل أن يسهم في الشعور بالتوتر والإرهاق. يجب علينا بدلًا من ذلك أن نبدأ اليوم بنهج واعٍ ونضع نبرة إيجابية لبقية اليوم.