تحت مظلة "حياة كريمة".. مركز زفتى يشهد تنفيذ 974 مشروعًا بنسبة تنفيذ تتجاوز 95%

في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، جرى تنفيذ مشروعات عملاقة في جميع المجالات داخل قرى الريف المصري، وفي محافظة الغربية على وجه الخصوص. ومن بين تلك المشروعات، يبرز مركز زفتى الذي يشهد تنفيذ 974 مشروعًا تحت مظلة المبادرة، حيث يتم العمل حاليًا في 98 مشروعًا، وتجاوزت نسبة التنفيذ بهم 95%.

تشمل المشروعات المنفذة في مركز زفتى مجموعة متنوعة من القطاعات، بدأت المبادرة بتحسين قطاع المياه والصرف الصحي، حيث تم تحسين جودة المياه وتوفير خدمات الصرف الصحي للسكان. كما شملت المشروعات قطاعات التربية والتعليم، الشباب والرياضة، الصحة، الإسعاف، الحماية المدنية، الكباري، التضامن الاجتماعي، البريد، الشرطة، وغيرها.

تعد هذه المشروعات إنجازات هامة في تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين في الريف المصري. تسهم هذه المبادرة في تحسين جودة المياه وتوفير خدمات الصرف الصحي، وتعزيز فرص التعليم والتدريب، وتحسين الرعاية الصحية والإسعاف، بفضل مبادرة "حياة كريمة"، يستفيد المواطنون في الريف من تحسينات ملموسة في حياتهم اليومية، مما يساهم في تحقيق طموحاتهم في العيش بكرامة ورفاهية.

تعتبر مبادرة "حياة كريمة" أيضًا عاملًا مهمًا في تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل في المناطق الريفية، تسهم هذه المشروعات في تحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي في مصر، وتساهم في تعزيز التنمية المستدامة في المناطق الريفية.

أعرب أهالي قرى مركز زفتى عن رضاهم وامتنانهم لمبادرة "حياة كريمة" ودورها في تحسين جودة الحياة في الريف المصري، أشاروا إلى أن التطور في المشروعات وتوسيع نطاق المبادرة سيستمر في تحقيق المزيد من التقدم والتطور في القرى المصرية وتحقيق حياة كريمة لأهاليها، يعتقد أهالي محافظة الغربية أن هذه المبادرة ستسهم في تحقيق رؤية الرئيس نحو مصر الجديدة 2030.

يذكر أن مبادرة "حياة كريمة" تعتبر إحدى المبادرات الحكومية الرئيسية التي تهدف إلى تحسين الحياة في المناطق الريفية في مصر.. تسعى الحكومة المصرية إلى توفير الخدمات الأساسية وتحسين البنية التحتية، وذلك من أجل تعزيز التنمية الشاملة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في هذه المناطق.

تهدف مبادرة "حياة كريمة" إلى تحقيق توازن اجتماعي واقتصادي في مصر، وتعزيز فرص العمل ورفاهية المجتمعات الريفية، يعتبر تنفيذ هذه المشروعات وتوفير الخدمات الأساسية نقلة نوعية في تنمية القرى المصرية، وتعزز جودة الحياة وتحقق طموحات السكان في الريف.

يذكر أن مشروع تنمية الريف المصري "حياة كريمة" أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2019، وتحول إلى مشروع قومى فى بداية عام 2021، في تطوير قرى مصر وبخاصة في محافظة الغربية والذي يتم تنفيذ 1000 مشروع داخل (54) قرية و(88) تابعًا فى مركز زفتى بتكلفة إجمالية تخطت 4.6 مليار جنيه مصري لتظل مبادرة "حياة كريمة"، هي المبادرة الأهم، والتي تحقق أحلام الآلاف من سكان قرى الريف المصري في محافظة الغربية.