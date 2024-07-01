ضبط مواد مخدرة بـ150 ألف جنيه في الإسكندرية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط عنصرين إجراميين في الإسكندرية بحوزتهما مواد مخدرة وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

وكانت قد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام عنصرين إجراميين - مقيمان بمحافظة المنوفية بالإتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذين من دائرة قسم شرطة ثان العامرية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وبإجراء التحريات وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبطهما، وبحوزتهما 10 فرد خرطوش وعدد من الطلقات النارية - كمية من مخدر الحشيش.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بقصد الإتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ150 ألف جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.