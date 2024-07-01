الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تنسيق المدارس بعد الإعدادية 2024 بمجموع 180 درجة. بدائل الثانوية العامة

الإعدادية
الإعدادية

تزايد علميات البحث من أولياء الأمور حول تنسيق المدارس بعد الإعدادية 2024 بديل الثانوية العامة وذلك لاختيار مدرسة بديلة للثانوية العامة تناسب أبنائهم وتؤهلهم لسوق العمل أو الالتحاق بالكلية.

تنسيق المدارس بعد الإعدادية 2024

يرغب الكثير من أولياء الأمور من تجنب الضغط النفسي لأبنائهم الذي ينتج من الثانوية عامة، لهذا يبحثون عن مدارس ما بعد الإعدادية، والتي توفر تخصصات متعددة، وتؤهل طلابها للالتحاق بسوق العمل مباشرة، أو الالتحاق ببعض الكليات العلمية مثل الهندسة. 

1-مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية.

2-توشيبا العربي.

3-الإنتاج الحربي.

4-مدرسة مبارك كول.

5-الطاقة الشمسية. 

6-مدرسة إلكترو مصر.

7-التمريض.

8-الضبعة النووية.

9-البترول.

10-مدرسة البريد.

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مدارس بعد الإعدادية بمجموع 180

1-التمريض العسكري.

2-المدرسة الجوية العسكرية.

3-البتروكيماويات بالسويس.

4-مدرسة الميكاترونيات.

5-الترسانة البحرية.

6-مدارس البريد.

7-مدرسة الذكاء الاصطناعي.

8-مدارس الفنون.

9-الرياضية العسكرية.

10-مدرسة التمريض العام.

شروط الالتحاق بمدارس مبارك كول

ويمكن التقديم بمدارس مبارك كول من خلال الموقع الإلكتروني كما يلي:

اولا:ندخل على موقع وزارة التربية والتعليم عن طريق البريد الإلكتروني الموحد الخاص بالطالب.

ثانيا: سجل جميع البيانات الشخصية للطالب.

ثالثا: اختار المدرسة المناسبة بين مدرسة مبارك كول.

رابعا: يمكن للطالب كتابة 3 رغبات كحد أقصى في تخصصات المدرسة.

خامسا: يجب دفع المصروفات عند التقديم للمرحلة الأولى.

سادسا: تسديد قيمة النموذج إبداء الرغبة من خلال الدفع الإلكتروني.

سابعا:الالتحاق بالامتحان المحدد من خلال المنصة.

ثامنا:بعد اجتياز الطالب للامتحان، يتم تنسيق الطلاب تبعًا لاختياراتهم.

تاسع: يجب حضور المقابلة الشخصية.

ولهذا يمكن للطلاب الحاصلين شهادة الإعدادية الالتحاق بالمدارس التي تعتبر بديلة للثانوية العامة، وتكون حاصلة على ترخيص من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي تُساعد طلابها على الانضمام لسوق العمل، ولكن بعد الإعلان عن تنسيق المدارس بعد الإعدادية 2024 لكل مدرسة. 

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