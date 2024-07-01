الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لماذا تأخر إعلان تشكيل الحكومة الجديدة؟

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

شهدت الفترة الماضية العديد من التكهنات حول التشكيل الوزاري الجديد، خاصة بعدما قدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استقالة الحكومة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، في 3 يونيو الماضي.

الرئيس يحدد أهداف الحكومة الجديدة

وكلّف الرئيس السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

65 لقاء لرئيس الوزراء على مدار 25 يومًا

وكشف مصدر حكومي عن أنه تم الانتهاء من التشكيل الوزاري والمحافظين، ومراسم حلف اليمين خلال أيام، مؤكدًا أنه تم الاستعانة بالكفاءات الوطنية والخبرات الدولية، وأن ⁠رئيس الوزراء المُكلف د. مصطفى مدبولي أجرى أكثر من ٦٥ لقاءً واجتماعًا على مدار ٢٥ يوما؛ للوصول إلى أفضل تشكيل حكومي يتناسب مع حجم التحديات الحالية.

وأوضح المصدر أن ⁠معايير الكفاءة والخبرة وتقييم التجارب السابقة تأتي في مقدمة معايير الاختيار، مشيرًا إلى أنه ⁠يتم إعداد برنامج حكومي شامل تعمل من خلاله الحكومة الجديدة، قائم على التعامل الفوري مع التحديات الحالية والاستمرار في الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن

تنفيذ توصيات الحوار الوطنى

كما أكد مصدر حكومي مطلع أن توصيات المرحلة الأولى من مخرجات الحوار الوطني ضمن برنامج الحكومة الجديدة، وأن الحكومة الجديدة ستتقدم بحزمة تشريعية لمجلس النواب لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

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