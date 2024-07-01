حاول سرقة فيلا فنانة.. التصريح بدفن لص لقى مصرعه صعقا بالكهرباء بالتجمع الخامس

قررت نيابة القاهرة الجديدة، بالتصريح بدفن لص صرعته الكهرباء بمنطقة التجمع، خلال محاولته سرقة إحدى الفيلات وذلك عقب الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية.

معاينة موقع الواقعة

انتقل فريق من نيابة القاهرة الجديدة، لمعاينة مكان مصرع لص صعقا بالكهرباء، وذلك أثناء قيامه بفصل الكهرباء، أمام فيلا فنانة شهيرة بمنطقة التجمع الخامس.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على جثمان المجني عليه، وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة محل الواقعة لكشف ملابسات الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وكانت بداية الواقعة عندما تلقي قسم شرطة التجمع الخامس، إشارة من النجدة، تفيد بمصرع لص صعقا بالكهرباء.

وبالانتقال والفحص تبين وفاة عاطل، له معلومات جنائية، أثناء محاولة فصل الكهرباء بإحدى مناطق التجمع الخامس، أمام فيلا فنانة شهيرة وتم نقل سيارة إسعاف جثمان المتوفي إلى المشرحة، تحت تصرف النيابة العامة، وحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.