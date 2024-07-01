"حياة كريمة".. 900 مليون جنيه لمشروعات مياه الشرب بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية طفرة كبيرة في تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، والتي استهدفت العديد من القرى في مركز الحسينية.

ويُعَد مركز الحسينية الأكبر في محافظة الشرقية، وهو يقع في أقصى المحافظة ويبعد مسافات كبيرة عن المراكز التي تقدم الخدمات بمختلف أنواعها، وتم إدراج جميع قرى المركز ضمن مبادرة "حياة كريمة"؛ لتقديم الخدمات لأهلها بعدما عانوا سنوات طويلة من نقص الخدمات.

من جهته، قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تحتل المراتب الأولى في التنفيذ، حيث تم تنفيذ 139 مشروعًا في مجال الصرف الصحي ما بين إنشاء وتوسعات وإحلال وتجديد ومحطات رفع، ومحطات طرد وخطوط انحدار ومحطات معالجة.

مشروعات "حياة كريمة" في الشرقية

وأوضح محافظ الشرقية أن التكلفة التقديرية لتلك المشروعات تصل لـ718 مليون جنيه، في قطاع الصرف الصحي لخدمة أهالي قرى وعزب مركز الحسينية، كما تم إنجاز مشروعات في قطاع مياه الشرب، وذلك بتكلفة تقديرية بلغت 900 مليون جنيه.

وفى مجال تبطين الترع، قال محافظ الشرقية إنه جرى تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين 36 ترعة، بزمام هندسة ري الحسينية، ضمن مبادرة "حياه كريمة"، بتكلفة 480 مليون جنيه، وبإجمالي أطوال 113 كم، بهدف تقليل الفاقد من المياه والحفاظ على البيئة.

كما تم تنفيذ 10 مشروعات "مجمع للخدمات الحكومية" بقرى: (قصاصين الشرق- جزيرة سعود- الظواهرية- القصبى شرق- بحر البقر 2- قهبونة- القصبى شرق- سماكين الغرب- الأخيوة- صان الحجر البحرية).

ويشمل كل مجمع: (مركزًا تكنولوجيًا- سجلًا مدنيًا- شهرًا عقاريًا- مجلسًا محليًا- مكتب بريد- مكتب تموين- وحدة محلية).