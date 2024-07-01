القرارات المتوقعة للجنة مراجعة امتحان فيزياء الثانوية العامة المثير للجدل

توقعت رابطة معلمي الفيزياء تعديل نموذج إجابة امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024 لصالح الطالب.

وأضافت الرابطة، في بيان، اليوم الإثنين، أنه سيحدث مثلما حدث العام الماضي، وأن يتم توزيع درجة سؤال على الطلاب، مثلما حدث العام الماضي كان يوجد سؤال به خطأ، وجميع طلاب الثانوية العامة عام 2023 حصلوا على درجاته.

وأضافت الرابطة، خلال بيان لها، أن أى سؤال يكون خطأ من واضع الامتحان يحصل الطلاب على درجته كاملة، مشيرة إلى أن هذا الذي سيحدث خلال هذا العام، وهذا ما ستعلنه اللجنة الفنية خلال الساعات المقبلة.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، الإثنين، 10 يونيو، بأداء الطلاب الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى 81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته، وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلًا كاملًا.