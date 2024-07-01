حياة كريمة.. تنفيذ 103 مشروعات بتكلفة 218 مليون جنيه في مطروح

أولت الحكومة اهتمامًا خاصًا بالمحافظات الحدودية ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتطوير القرى المصرية، ومن بينها محافظة مطروح، التي شهدت العديد من المشروعات القومية والتنموية.

وفي المرحلة التمهيدية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تم إدراج 11 قرية تابعة لمحافظة مطروح وهي: (حلازين وكشوك عميرة، فوكة، سيدى شبيب، زاوية العوامة، السلام، سيدنا هود، المراقى، بهى الدين، أبو مزهود، شماس) حيث تم تنفيذ 103 مشروعات بتكلفة 218 مليون جنيه بنسبة 100%.

مشروعات "حياة كريمة" في مطروح

وتم الانتهاء من رفع كفاءة وإنشاء 138 منزلًا، وإنشاء وحدة صحية بقرية سيدنا هود، ورفع كفاءة وحدتين بزاوية العوامة وسيدى شبيب، وإنشاء وحدة صحية جديدة بقرية فوكة، ورصف عدد من الطرق الداخلية بالقرى بإجمالي طول 18.5 كم بـ16 مشروعًا بتكلفة 21 مليون جنيه.

كما تم إنشاء 7 مشروعات خاصة بالشباب والرياضة بإجمالي 6 ملايين جنيه، منها تطوير 5 مراكز شباب (زاوية العوامة، سيدى شبيب، حسنبك، بهى الدين، سيدنا هود) وإنشاء ملعب خماسي جديد منجل بزاوية العوامة ورفع كفاءة ملعب سيدى شبيب وإنشاء ملعب خماسي منجل بقرية سيدنا هود من التمويل الذاتي للمحافظة ورفع كفاءة 6 وحدات محلية بعدد 6 مشروعات بتكلفة 6.5 مليون جنيه منها إنشاء دور ثاني للوحدة المحلية بزاوية تلعوامة، وتجهيز أول مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين.

التعليم ومياه الشرب

وعن التعليم ومياه الشرب، تم إنشاء 4 مدارس جديدة ورفع كفاءة 5 مدارس تعليم أساسي بـ9 مشروعات بتكلفة ٤٩،٢ مليون جنيه (مدرسة أولاد هيوب للتعليم الأساسي بقرية زاوية العوامة، وعدد 3 فصول إعدادى بمدرسة زاوية العوامة،الموافقة على إنشاء مدرسة ثانوى لخدمة طلاب منطقة المراقى التى تبعد أكثر من 15 كم عن سيوة " ورفع كفاءة وتجديد 9 مداس أخرى، كما انه تم إنشاء 48 خزان لجمع مياه الأمطار منها (24 خزان ) سعة 100م3 و24 خزان سعة 150م3 وإنشاء ٤ محطات تحليه جديدة قدره ١٠٠ م ٣ يوم في 4 قرى ومد شبكه مياه بطول ٤ كيلو بقريه السلام وتطوير شبكه الري بقريه المراقي مع تركيب محطه لإزاله الحديد والمنجنيز سعة 5 الاف م3 وعمل ٤ محولات كهرباء جديد لمحطات التحليه وإنشاء ٩٣ بير لجمع مياه الأمطار بسعه تخزينيه ٩٥٩٦ م٣ وتطهير ٣٤ بئر روماني بسعه تخزينيه ١٧٨٢٩ م٣، و ورفع كفاءه ٢١ بئر نشو بسعه تخزينيه ٤٢٦٩م٣.

الصرف الصحي والكهرباء

أما عن الصرف الصحي والكهرباء، تم إنشاء 12 موقع صرف صحي لاهوائى بقرى (زاوية العوامة – سيدى شبيب – سيدنا هود- أبو مزهود) والإنتهاء من المرحلة الأولى لشبكة الصرف الصحى بعدد 4 قرى مع تركيب الوصلات المنزليه وتركيب 8 محولات كهرباء ورفع قدرة بعض المحولات بقرى فوكه وحلازين وكشوك عميره وتدعيم أعمدة إنارة بنحو 400 عمود كهرباء.

مشروعات حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة