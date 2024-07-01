حياة كريمة.. مشروعات تنموية في أشمون والشهداء بالمنوفية

شهدت محافظة المنوفية العديد من المشروعات التنموية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي شملت مختلف القطاعات مثل: الطرق، الصحة، البنية التحتية، ومراكز تكنولوجية، بما يسهم في توفير أفضل خدمات للمواطنين.

وفي هذا الصدد، أكد خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون، أن مركز أشمون يضم 54 قرية، حيث تم حصر عدد سكانه بما يزيد عن 944 ألف نسمة، مشيرًا إلى أن المبادرة شملت 879 مشروعًا في جميع المجالات الصحية، والتعليمية، والرياضية، والخدمية، والبنية التحتية، موزعين على جميع القرى.

وأضاف رئيس مركز ومدينة أشمون، أنه تم إنشاء 14 مجمعًا زراعيًا موزعة بواقع مجمع لكل وحدة محلية، كما تم إنشاء 7 نقاط إسعافية مجهزة بكل الوسائل، كما تم إنشاء 14 مجمعًا خدميًا لكل وحدة محلية، بالإضافة إلى إنشاء 25 مكتب بريد مميكن تم تزويده بمختلف الوسائل تيسيرًا على المواطنين، كما تم بناء 13 مكتبة جديدة ضمن مشروع مكتبة مصر العامة لتشجيع الطلاب على القراءة.

وأكد النمر، أنه هناك العديد من المشروعات الأخرى والتي تضم تطوير وإنشاء 42 مركز شباب، و14 سوقًا نموذجيًا و54 مشروعًا بالغاز، و54 مشروعًا بالاتصالات، وتطوير وإنشاء 84 برج محمول، وتطوير 55 مشروع كهرباء، ورصف طرق في مناطق متفرقة بإجمالي 64 مشروعًا.

مشروعات "حياة كريمة" في المنوفية

وفي مدينة الشهداء، أكد اللواء وحيد الحضري رئيس مركز ومدينة الشهداء، أن مبادرة "حياة كريمة" من أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة للسير نحو التطوير، وحققت الكثير من التنمية على أرض الواقع، وتمكنت من الوصول للقرى النائية، حيث تم تنفيذ 529 مشروعًا بمدينة الشهداء ضمن المبادرة الرئاسية.

وأضاف اللواء وحيد الحضري، أنه تم إنشاء 6 مجمعات زراعية، و7 نقاط إسعاف، و6 مجمعات خدمية، و2 نقاط شرطة، وإنشاء 10 كبارى، و40 مدرسة جديدة، وتدعيم وتطوير وتأهيل 21 مركز شباب، وإنشاء 5 عمارات سكنيه ضمن مشروع سكن كريم.

وأكد رئيس مدينة الشهداء، أنه تم إنشاء 101 مشروع صرف صحي، وتدعيم 77 مشروع مياه شرب، و20 وحدة صحية، إضافة إلى 29 مشروع تبطين للترع، وإنشاء 2 موقف، و7 أسواق نموذجية حضارية، و2 نقطة إطفاء، و54 مشروع كهرباء و4 مشروعات تضامن اجتماعي وتدعيم خطوط الاتصالات بـ27 مشروع شبكات ألياف ضوئية، وإنشاء 14 مركز بريد.

بدوره، أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أن مستشفى الشهداء الجديدة والتي يتم إنشاؤها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ستُعد صرحًا طبيًا على أعلى مستوى التي ستُقام على مساحة تزيد عن 21 ألف م2 وبتكلفة إجمالية "مليار و300 مليون جنيه"، حيث تم الانتهاء من صب الخرسانة العادية للمبنى الرئيسي بالكامل وجارٍ استكمال باقي الأعمال الإنشائية.

ومن المقرر أن تضم المستشفى 5 غرف عمليات و31 أسرة بقسم الغسيل الكلوي و24 بحضانات الأطفال و41 أسرة بقسم العناية المركزة و21 بأقسام العيادات الخارجية بإجمالي 223 سريرًا.

كما أكد محافظ المنوفية، أنه جارٍ على قدمٍ وساق متابعة الأعمال الإنشائية بالسوق الحضاري متعدد الطوابق "مول تجاري" بميدان مصطفى كامل بشارع بورسعيد بالشهداء، والمُقام على مساحة 300م2 ويتكون من 33 محلًا تجاريًا بتكلفة إجمالية تصل إلى 18 مليون جنيه، حيث جارٍ صب أعمدة الطابق الأرضي، وذلك في إطار خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية وتوفير فرص عمل جادة للشباب للحد من البطالة.

أسواق نموذجيه

أسواق نموذجيه

أسواق نموذجيه

أسواق نموذجيه

أسواق نموذجيه

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