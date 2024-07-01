مساعد وزير الصحة يكشف لـ"الدستور" موعد استكمال المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي

كشف الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، أن الوزرة تعمل على عدد من المشروعات القومية الهامة خلال تلك الفترة، موضحا أنه يجري العمل على إنشاء 10 مستشفيات نمطية جديدة خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع القطاع الخاص وتطوير عدد كبير من المستشفيات الأخرى خلال هذه الفترة، بأنحاء الجمهورية.

وأشار “اسماعيل” أن الوزارة وضعت جدولًا زمنيً لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

وقال مساعد وزير الصحة في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه وفقًا لخطة الوزارة؛ فإنه من المقرر الانتهاء من المرحلة الثانية خلال عامين إلى 3 أعوام، لافتًا إلى أن هناك جدولًا زمنيًا لتطبيق المنظومة في باقي المحافظات، حيث وجّه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بإعداد دراسة كاملة لباقي مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظات.

ولفت إلى أن الوزارة وضعت خطة لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة في 5 محافظات بالجمهورية تشمل: "شمال سيناء- المنيا– كفرالشيخ- مطروح- دمياط"، مشيرًا إلى أن تلك الخطة قائمة بشكل كامل على التخطيط والتنظيم الصحى، حيث يعد التأمين الصحى الشامل أحد المحاور الرئيسية للجمهورية الجديدة والقادرة على تغيير المنظومة الصحية فى مصر.

وأوضح أن منظومة التأمين الصحي الشامل تستهدف فى مرحلتها الثانية نحو 12 مليون مواطن فى محافظات المرحلة الثانية، منهم أكثر من مليون ونص منتفع فى محافظة دمياط، و3.5 مليون منتفع فى محافظة كفرالشيخ، و6 ملايين منتفع بالمنيا، وذلك بالإضافة إلى محافظتى مطروح وشمال سيناء، حيث حرصت الوزارة على التنويع بين محافظات صغيرة وأخرى مليونية، وما بين الوجه البحرى والقبلى، لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لكل المواطنين.