الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مساعد وزير الصحة يكشف لـ"الدستور" موعد استكمال المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي

الدكتور أنور إسماعيل
الدكتور أنور إسماعيل

كشف الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، أن الوزرة تعمل على عدد من المشروعات القومية الهامة خلال تلك الفترة، موضحا أنه يجري العمل على إنشاء 10 مستشفيات نمطية جديدة خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع القطاع الخاص وتطوير عدد كبير من المستشفيات الأخرى خلال هذه الفترة، بأنحاء الجمهورية.

وأشار “اسماعيل” أن الوزارة وضعت جدولًا زمنيً لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

وقال مساعد وزير الصحة في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه وفقًا لخطة الوزارة؛ فإنه من المقرر الانتهاء من المرحلة الثانية خلال عامين إلى 3 أعوام، لافتًا إلى أن هناك جدولًا زمنيًا لتطبيق المنظومة في باقي المحافظات، حيث وجّه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بإعداد دراسة كاملة لباقي مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظات.

ولفت إلى أن الوزارة وضعت خطة لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة في 5 محافظات بالجمهورية تشمل: "شمال سيناء- المنيا– كفرالشيخ- مطروح- دمياط"، مشيرًا إلى أن تلك الخطة قائمة بشكل كامل على التخطيط والتنظيم الصحى، حيث يعد التأمين الصحى الشامل أحد المحاور الرئيسية للجمهورية الجديدة والقادرة على تغيير المنظومة الصحية فى مصر. 

وأوضح أن منظومة التأمين الصحي الشامل تستهدف فى مرحلتها الثانية نحو 12 مليون مواطن فى محافظات المرحلة الثانية، منهم أكثر من مليون ونص منتفع فى محافظة دمياط، و3.5 مليون منتفع فى محافظة كفرالشيخ، و6 ملايين منتفع بالمنيا، وذلك بالإضافة إلى محافظتى مطروح وشمال سيناء، حيث حرصت الوزارة على التنويع بين محافظات صغيرة وأخرى مليونية، وما بين الوجه البحرى والقبلى، لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لكل المواطنين. 

الدكتور أنور اسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية وزارة الصحة تطبيق المنظومة التأمين الصحي الشامل المرحلة الثانية

مواد متعلقة

44 مليون خدمة طبية وعلاجية.. إنجازات التأمين الصحي الشامل

الأكثر قراءة

بعد تجميده بفرمان من كولر.. الأهلى يحدد 2.5 مليون دولار لرحيل كهربا

وزير الداخلية يعتمد حركة تنقلات أفراد الشرطة 2024

حبس خادمة سرقت مشغولات ذهبية من شقة عماد متعب بالمعادي 4 أيام

بوابة نتائج التعليم الفني.. موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

برقم الجلوس فقط.. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول 

الإعلان عن شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص بالساحل الشمالى غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد أبوالمحاسن

حكومة الجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

ملفات أمام رئيس الحكومة

محاسن السنوسي

فى ذكرى ثورة 30 يونيو نتساءل: لو أن جماعة الإخوان فى سدة الحكم ماهو مصير "غزة" بعد 7 أكتوبر؟

حسين دعسة

بايدن سيكمل السباق.. ترامب يتحفز.. والإيباك بينهما

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت إسرائيل عتبة «الغموض النووى»؟ «3»

ماجد حبته

صابرون على أرض صلبة

محمد رفعت

الحكومة بين تكليفات الرئيس ورضا المواطن

صور

«التنسيقية» تحتفي بـ30 يونيو: 11 عامًا على إنقاذ وطن

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر