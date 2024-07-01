إنجازات "حياة كريمة" على أرض الواقع.. تنفيذ 1118 مشروعًا في قرى الفيوم

غيرت "حياة كريمة" المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي ، شكل الريف المصري بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق بمحافظة الفيوم.

“حياة كريمة” إنجاز على أرض الواقع

إنجازات عديدة شهدتها القرى من خلال مبادرة حياة كريمة، في جميع القطاعات من التعليم والصحة والمراكز الخدمية والصرف الصحي، فقد تم تنفيذ نحو 1118 مشروعًا مختلفًا جرى الانتهاء منها بنسبة 100% في نحو 75% من المشروعات، وما يزال العمل جاريًا في باقي المشروعات.

وأعلنت محافظة الفيوم أنه تم إنشاء وتطوير 68 مركز شباب بتكلفة 312 مليون جنيه، تم الانتهاء من 55 مركزًا منها، وتنفيذ 43 كوبري بتكلفة 195 مليون جنيه، تم الانتهاء من 42 مشروعًا منهم، وتنفيذ 8 مشروعات تضامن اجتماعي بتكلفة 75 مليون جنيه، تم الانتهاء من مشروعين، و126 مشروعًا لتطوير شبكات الكهرباء والمحولات والموزعات الكهربائية بالقرى بتكلفة 5 مليارات جنيه، حيث تم الانتهاء من 32 مشروعًا منها، و251 مشروع شبكات ومحطات الصرف الصحي بتكلفة 7 مليارات جنيه تم الانتهاء من 63 مشروعًا منها، و31 مكتب بريد بتكلفة 65 مليون جنيه تم الانتهاء من 23 مشروعًا منها.

وتم تنفيذ 75 مشروعًا لإنشاء الكباري وتبطين الترع بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، بإجمالي تكلفة 280 مليون جنيه، في إطار خطة الدولة للارتقاء بمنظومة الري وتأهيل الترع، حفاظًا على مياه الري ومنعًا لهدرها، والعمل على وصولها للنهايات لري الأراضى الزراعية، وتم إنشاء 20 مجمعًا حكوميًا، بالإضافة إلى 20 مجمعًا زراعيًا، حيث بلغت التكلفة الإجمالية لهم نحو 544 مليون جنيه، كما تم إحلال وتجديد نحو 155 مدرسة.

مبادرة حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة