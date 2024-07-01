الأرصاد: نتأثر بكتل هوائية شديدة الحرارة تؤدى لارتفاع نسبة الرطوبة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه اعتبارًا من اليوم سنتأثر بكتل هوائية شديدة الحرارة، مما يؤدي لارتفاع نسبة الرطوبة.

وأضافت غانم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن درجات الحرارة تشهد اعتبارًا من اليوم ارتفاعًا عن المعدلات الطبيعية، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 37 درجة، وتكون درجة الحرارة المحسوسة أعلى من المسجلة بنحو 3 درجات.

السواحل الشمالية هي الأعلى في نسبة الرطوبة

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن السواحل الشمالية هى الأعلى في نسبة الرطوبة، والأقل في درجة الحرارة، منوهة بأن هناك نشاطًا في حركة الرياح، وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط، لكن لن تؤثر على الأمواج أو أعمال الملاحة البحرية.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى نهاية الأسبوع، وستكون أقل حدة من الأسبوع الماضي، بينما نشهد انخفاضًا في درجات الحرارة خلال فترة الليل، فضلًا عن أن هذا الطقس مناسب للتنزه.