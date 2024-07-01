الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز

أستاذ جهاز هضمى: مستشفيات الصعيد شهدت تطورًا كبيرًا

الدكتور محمد المنيسي،
الدكتور محمد المنيسي، أستاذ الجهاز الهضمي

قال الدكتور محمد المنيسي، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد، إن مستشفيات الصعيد شهدت تطورًا كبيرًا، في إطار توجيهات الدولة المصرية لتطوير ودعم المنظومة الصحية بمحافظات صعيد مصر، مشيرًا إلى رصد أكثر من مليار ونصف لإنشاء مستشفيات جديدة.

وأضاف المنيسي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه بالنسبة لدعم الدولة للمنظومة الصحية بشكل عام، فقد تم إطلاق مبادرة 100 مليون صحة لدعم القطاع الصحي بحلول سريعة وموجهة للسيطرة على مشاكل تراكمت على مدار عقود.

جهود دعم المنظومة الصحية فى الصعيد

وأشار أستاذ الجهاز الهضمي، إلى أن الإشادات من الصحف والمجلات العالمية بمبادرة 100 مليون صحة وفعاليتها في علاج أمراض كانت متوطنة في مصر، خاصة في الولايات المتحدة التي رأت في المبادرة إمكانية التعامل مع أزمات صحية تراكمت في عدة أماكن بل طالبت بالتعلم من التجربة المصرية.

مليار ونصف الصعيد مستشفيات المنظومة الصحية القطاع الصحي مبادرة 100 مليون صحة

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