الإثنين 01 يوليو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شكرى والمدير العام للعمليات بالبنك الدولى يبحثان أوجه التعاون الثنائى

شكري وبيردي
شكري وبيردي

استقبل سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الإثنين، آنا بيردي، المدير العام للعمليات بالبنك الدولي، وذلك خلال زيارتها الحالية إلى مصر، لبحث تعزيز التعاون بين مصر والبنك الدولي.

وصرح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن اللقاء تطرق لأوجه التعاون بين الجانبين، حيث حرص وزير الخارجية على استعراض تطورات الوضع الاقتصادي في مصر وما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي من تطور في هذا الشأن. 

جانب من اللقاء 

وأعرب شكري عن تقديره لدعم البنك الدولي جهود التنمية الاقتصادية في مصر، وتطلعه لتوسيع هذا التعاون ليشمل مجالات جديدة، بما يستجيب لما يشهده العالم والمنطقة من أزمات متعددة، وما تفرضه تلك الأزمات من تحديات جديدة.

شكري وبيردي خلال المباحثات 

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن اللقاء شهد تبادل الرؤى حول عدد من القضايا ذات الأولوية، وخاصة التطورات ذات الصلة بالأزمات في المنطقة، وعلى رأسها قطاع غزة والسودان، وما فرضته تلك الأزمات من تحديات إنسانية واقتصادية وسياسية. 

جانب من المباحثات 

وحرص شكري على إحاطة مسئولة البنك الدولي بالموقف المصري من القضايا الإقليمية ذات الشأن، مبرزًا الدور الإيجابي الذي تلعبه مصر فى دعم وتعزيز السلم والأمن في المنطقة.

شكرى البنك الدولي الاصلاح الاقتصادي

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