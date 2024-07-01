القبض على سيدة أجبرت زوجها على توقيع إيصالات أمانة فى قنا

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية، القبض على سيدة بتهمة خداع زوجها وإجباره على توقيع إيصالات أمانة خلال نومه، في إحدى قرى مركز نقادة، غربي قنا.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نقادة يفيد بورود بلاغ من عامل يتهم فيه زوجته بإجباره على توقيع إيصالات أمانة والاستيلاء على متعلقات شخصية خلال نومه.

وبعد فحص الواقعة برئاسة الرائد إسلام حمزة، رئيس مباحث مركز شرطة نقادة، والرائد أحمد هشام معاون أول مباحث المركز تم التأكد منها وضبط الزوجة التي اعترفت بارتكاب الواقعة بالاستعانة بآخرين للاستيلاء على منزل زوجها والطلاق منه فيما بعد.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.