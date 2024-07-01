الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تنفيذ 237 مشروعا خدميا والبدء في أعمال المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة بالدقهلية

جانب من المبادرة
جانب من المبادرة

ظهرت التنمية الحقيقية في الدقهلية بعد سنوات طويلة من الإهمال، من خلال مشروع "حياة كريمة" في المرحلة الأولى، الذي استهدف ٢٦ قرية في مركز شربين، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة الأهالي.

وتم تنفيذ 237 مشروعًا خدميًا وتنمويًا متنوعًا في جميع القطاعات لخدمة 500 ألف نسمة بتكلفة تقدر بحوالي 7 مليار جنيه.

وأستقرت مبادرة "حياة كريمة" على عدد من القرى في 5 مراكز بمحافظة الدقهلية لبدء أعمال المرحلة الثانية لمشروعات "حياة كريمة" بها.

وتم البدء في أعمال التصميمات لمشروعات المياه والصرف الصحي في كل من مراكز بلقاس، وأجا، وميت غمر، والسنبلاوين، والمنزلة، وتشملها المرحلة الثانية من المبادرة.

 

الدقهلية يؤكد ضرورة الاستفادة من المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة

وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على ضرورة الاستفادة من المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" والتي شملت بشربين، وتطبيقها على مراكز المرحلة الثانية لتلافي أي مشاكل أو معوقات قبل البدء في التنفيذ، لضمان عدم تعطيل العمل حتى تستمر الدقهلية في مقدمة المحافظات في نسب التنفيذ. وقام الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بمعاينة مركز شباب السعادة ومبنى الوحدة المحلية بقلبشو المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقام رضا يونس، رئيس الوحدة المحلية بقلبشو، بمعاينة مركز شباب السعادة والوحدة المحلية بقلبشو المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتدقيق البيانات النهائية تمهيدًا للبدء في التنفيذ وإزالة أي معوقات قبل البدء في التنفيذ. وذلك تحت إشراف الدكتور عمرو عبدالعاطى، رئيس مركز ومدينة بلقاس، وأمل الشحات، نائب رئيس المركز، وبوجود جمال علام، مدير إدارة الشباب والرياضة بالستاموني، وفادي عادل، مكتب استشاري مجلس الوزراء "حياة كريمة"، وإيهاب عجيز، سكرتير الوحدة.

جانب من المبادرة
جانب من المبادرة
جانب من المبادرة
جانب من المبادرة
جانب من المبادرة
جانب من المبادرة
الدقهلية مشروع حياة كريمة شربين عبدالفتاح السيسي السيسي

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