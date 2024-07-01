بالأرقام.. مشروعات تنموية ضخمة ضمن مبادرة "حياة كريمة" في سوهاج

شهدت محافظة سوهاج العديد من المشروعات التنموية ضمن المباردة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، والتي تهدف للارتقاء بمستوى المعيشة وتقديم أفضل الخدمات في مختلف القطاعات مثل: الصحة، الطرق، البنية التحتية، الصرف الصحي، المدارس والأبنية التعليمة، فضلًا عن المراكز التكنولوجية لخدمة أهالي المحافظة وغيرها من المشروعات التي تسهم في توفير الخدمات المتكاملة للمواطنين.

مشروعات "حياة كريمة" في مدينة المراغة

في مركز ومدينة المراغة شمالي محافظة سوهاج، نجحت المبادرة الرئاسية في إحلال وتجديد أكثر من 2500 منزل، بجانب دراسة إنشاء مصنع لتدوير المخلفات الصلبة وإعادة الاستفادة منها.

وتستهدف المبادرة 23 قرية في مركز المراغة لتطويرها وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين بها، وجارٍ استكمال مشروعات مبادرة "حياة كريمة" الخدمية من صرف صحي ومجمعات خدمية بكل قرية إلى جانب اقتراح تطوير 5 مساجد في القرى الأم، واقتراح إنشاء مصنع تدوير مخلفات بالظهير الصحراوي دائرة المركز، كما أنه جارٍ إحلال وتجديد ٢٥٠٠ منزل للأسر الفقيرة إلى جانب استكمال كوبري المراغة العلوي، وكوبري الشورانية.

كما تم إنشاء مجمع الخدمات الحكومية "تحيا مصر" بالقرية، حيث تم الانتهاء من المشروع بنسبة تنفيذ 100%، ويتكون المجمع من دور أرضي+ 2 علوي، على مساحة 476 مترًا مربعًا، ويتضمن "مركز تكنولوجي ـ سجل مدني ـ مكتب تموين ـ مكتب تضامن اجتماعي ـ مكتب بريد ـ شهر عقاري ـ وحدة محلية ـ مجلس محلي".

كما تم إنشاء نقطة إسعاف "البطاخ"، إحدى مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، حيث تم الانتهاء من المشروع بنسبة تنفيذ 100%، نموذج 1 سيارة، وتخدم قرية البطاخ والقرى المجاورة، وقد بدأت في تقديم خدماتها للمواطنين بالفعل.

وإنشاء مركز طب الأسرة بالقرية، حيث تم وصول الأجهزة والفرش تمهيدًا لتشغيله وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، كما تفقد المحافظ أيضًا محطة رفع صرف صحى البطاخ بطاقة 3100 متر مكعب/يوم، ومركز تنمية الأسرة والطفل التابع للتضامن الاجتماعي، كما تفقد أعمال رصف محيط المشروعات الخدمية بالقرية.

وإنشاء مجمع الخدمات الزراعية بالقرية، حيث تم الانتهاء من المشروع بنسبة تنفيذ 100%، كما تم الانتهاء من أعمال الفرش والتجهيز، وبدأ المجمع في تقديم خدماته الزراعية والبيطرية المتنوعة للمزارعين، ويتكون المجمع من دور أرضي+ دور علوي، على مساحة 352 متر مربع، ويتضمن " وحدة طب بيطري ـ جمعية زراعية ـ مركز إرشاد زراعي".

المبادرة في أرقام

ووفقًا للإحصائيات الرسمية، بلغ إجمالي المشروعات في المرحلة الأولى من المبادرة 1168 مشروعًا بتكلفة إجمالية بلغت 32 مليار جنيه، تخدم 181 قرية بتوابعها البالغة 1123 نجعًا لخدمة 4 ملايين مواطن.

وفي مجال الصرف الصحي: عدد مشروعات 460 مشروعًا وفي مجال مياه الشرب:عدد مشروعات 137 مشروعًا وفي مجال الصحة: عددالمشروعات 218 مشروعًا؛ منها رفع كفاءة 44 وحدة صحية، وإنشاء 110 وحدات صحية جديدة وإنشاء 25 مركزًا طبيًا و35 نقطة إسعاف وإنشاء 4 مستشفيات مركزية.

أما في مجال التنمية المحلية: عدد المشروعات 30 مشروعًا وفي مجال الشباب والرياضة: إنشاء وتطوير 48 مركز شباب عباره عن رفع كفاءة 19 مركز شباب، وإنشاء 29 مركز شباب جديد.

في المجال الزراعي: عدد المشروعات 30 مشروعًا وفي مجال الري: عدد المشروعات 8 مشروعات،

في مجال الكهرباء بلغ عدد المشروعات 183 مشروعًا.

في مجال التضامن الاجتماعي: بلغ إجمالي المشروعات 24 مشروعًا، عباره عن مركزي تأهيل اجتماعي، و14 مركز خدمات الأسرة والطفولة، و8 مراكز خدمات فى القري وفي مجال الطرق: بلغ إجمالي المشروعات 30 مشروعًا بإجمالي 115 كم.