رئيس جهاز برج العرب الجديدة يكشف تفاصيل مشروع سكن كل المصريين بالمدينة
كشف المهندس سيد همام، رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، تفاصيل مشروع سكن كل المصريين، حيث تم الانتهاء من أعمال اختبارات التربة والحفر والإحلال لجميع العمارات، وكذا تنفيذ الأساسات العادية والمسلحة لعدد كبير من العمارات وجاري العمل في مراحل مختلفة بالعمارات بدءا من أعمدة وأسقف الدور الأرضي ووصول خرسانات بعض العمارات حتى الدور الرابع، ومن خلال الاجتماعات الدورية مع رؤساء مجالس إدارة الشركات المنفذة واستشاريين المشروع المشرفين علي التنفيذ.
وشدد المهندس سيد همام، خلال لقاءاته مع شركات المقاولات، على ضرورة إنهاء المشروع طبقًا للبرامج الزمنية المحددة لكل شركة مع ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية وأصول الصناعة عند تنفيذ الأعمال.
وأكد ان هناك متابعة دورية، لنسب تنفيذ مشروع إنشاء عدد (209) عمارة سكنية إسكان اجتماعي بعدد (5016) وحدة سكنية بمسطح 90م2 للوحدة ضمن المرحلة السادسة بمشروع (سكن لكل المصريين) محور محدود الدخل والذي يقع بمنطقة الفردوس ـ الحي التاسع ـ مدينة برج العرب الجديدة حيث يتضمن المشروع إقامة مجتمع عمراني متكامل مكون من عدد (209) عمارة سكنية شاملة الخدمات (أبنية دينية ـ تعليمية ـ أسواق ـ أماكن انتظار السيارات) وكذا أعمال المرافق (شبكات الطرق ـ الصرف الصحي ـ شبكات المياه ـ الكهرباء ـ التليفونات ـ الغاز الطبيعي) وأعمال تنسيق الموقع وتوفير مناطق خضراء، بتكلفة تقديرية 3.5 مليار جنيه.
وتم البدء في تنفيذ الأعمال مع بداية العام الحالي 2024م وبلغت نسبة التنفيذ 15% تقريبا ومحدد الانتهاء من المشروع خلال ثمانية عشر شهرا.