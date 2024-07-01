الإثنين 01 يوليو 2024
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كاتب صحفي: ثورة 30 يونيو استعادت الوطن من عصابة تسللت إلى السلطة

الكاتب الصحفي أحمد
الكاتب الصحفي أحمد رفعت

قال الكاتب الصحفي أحمد رفعت، إن ثورة 30 يونيو استعادت الوطن من عصابة تسللت إلى السلطة، والرئيس عبدالفتاح السيسي يُرجع الفضل دائما إلى الشعب المصري، إذ يتم الاعتماد والاستناد إليه في كل عمل حتى الثورة وما بعدها من تنمية تجري حاليا بما فيها من أعباء تحملها الشعب المصري الفترة الماضية.

وأضاف "رفعت"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر قدمت تضحيات ضخمة للتخلص من الإجرام الذي كان موجودا قبل ثورة 30 يونيو، وقدمت 3272 شهيد و12 ألفا و280 مصابا من طلائع أبطال مصر بقوات الجيش والشرطة، فضلا عن المدنيين والخسائر الكبيرة في المباني والكنائس والمساجد.

 مصر قدمت تضحيات ضخمة للتتخلص من الإجرام

وأوضح الكاتب الصحفي، أن كل التضحيات سالفة الذكر قدمت من أجل بناء الوطن المعاصر الذي أصبح له مساحة بين المجتمع الدولي، مؤكدا وجود التنمية في كل مجال.

كاتب صحفي الوطن ثورة 30 يونيو والمساجد تضحيات الثورة ا الشعب المصري

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