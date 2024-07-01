الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار في بولاق أبو العلا

ارشيفيه
ارشيفيه

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في  ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار بمنطقة بولاق.

وكانت قد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام ربة منزل وشخصين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بدائرة قسم شرطة بولاق.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فى عملية الحفر والتنقيب، وتبين وجود حفرة بقطر متر وبعمق 3 أمتار بالعقار المُشار إليه، واعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

مديرية امن القاهرة التنقيب عن الآثار قسم شرطة بولاق حبس

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