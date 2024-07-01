الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحمى الروماتيزمية.. الأعراض والأسباب

الحمى الروماتيزمية
الحمى الروماتيزمية

تعتبر الحمى الروماتيزمية، مرض التهابي يصيب في أغلب الحالات الأطفال ما بين 5 لـ15 عامًا، ويمكن أن تؤدي إلى مشكلات قلبية مزمنة، بما في ذلك المشكلات التي تصيب صمامات القلب وفشل القلب.

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أسباب الحمى الروماتيزمية

يمكن أن تحدث الحمى الروماتيزمية بعد إصابة الحلق بعدوى ناتجة عن البكتيريا العقدية من المجموعة أ، التي يُطلَق عليها أيضًا بكتيريا العقديات، وتسبب هذه البكتيريا التهاب الحلق العقدي والحمى القرمزية.

وإذا لم تُعالَج عدوى التهاب الحلق العقدي أو الحمى القرمزية بشكل صحيح، فقد تؤديان إلى الإصابة بالحمى الروماتيزمية.

ليس من المعروف بشكل واضح كيف تسبب عدوى البكتيريا العقدية الإصابة بالحمى الروماتيزمية، فمن المحتمل أن البكتيريا تخدع الجهاز المناعي كي يهاجم الأنسجة السليمة.

ويحدث ذلك عادةً في القلب والمفاصل والجلد والجهاز العصبي المركزي، وتؤدي هذه الاستجابة الخاطئة من الجهاز المناعي إلى تورم المفاصل والأنسجة، ويسمى هذا التورم بالالتهاب.

أعراض الحمى الروماتيزمية

تبدأ أعراض الحُمَّى الروماتيزمية عادةً بالظهور بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع بعد الإصابة بعَدوى التهاب الحلق العقدي، وتحدث الأعراض أيضًا نتيجة الالتهاب الذي يصيب القلب أو المفاصل أو الجلد أو الجهاز العصبي المركزي، قد تكون الأعراض قليلة أو متعددة. ويمكن للأعراض أن تظهر وتختفي أو تتغير في حالة الإصابة بالحُمَّى الروماتيزمية.

يمكن أن تشمل أعراض الحُمَّى الروماتيزمية ما يلي:

الحُمّى.

ألم المفاصل أو التورم، وفي الغالب تصيب الركبتين والكاحلين والمِرفَقين والرسغين. حرارة أو إيلام عند لمس المفاصل.

ألم في مفصل واحد ينتقل إلى مفصل آخر.

ألم في الصدر.

الإرهاق.

نتوءات صغيرة غير مؤلمة تحت الجلد.

طفح جلدي له حواف مجعدة، ويكون مسطحًا أو مرتفعًا قليلًا.

حركات جسدية مترنحة لا يمكن التحكم فيها تصيب اليدين والقدمين والوجه في أغلب الأحيان.

التهاب الحلق الذي يظهر فجأة

ألم في الحلق عند البلع

الصداع

ألم في المعدة وغثيان وقي

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