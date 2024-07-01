وفرت 3000 فرصة عمل.. كيف نجحت مبادرة "ابدأ" فى توطين التصنيع المحلى؟

أسهمت الشراكات التي عقدتها المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، في توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، من خلال التوسع في صناعات قائمة، وتوطين صناعات أخرى حديثة، لإحلال الواردات وتقليل الفاتورة الاستيرادية، ليصل إجمالي عدد فرص العمل لأكثر من 3000 فرصة عمل بمجالات الصناعة المختلفة.

تهدف المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" إلى توطين الصناعة الحديثة وتقليل فجوة الاستيراد وتهيئة العمالة لاحتياجات سوق العمل، وتتكامل أهداف المبادرة مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتقوم الاستراتيجية على عدة أهداف رئيسية لتشكل القاعدة التي سيبنى عليها مستقبل مصر الصناعي وهي توفير فرص عمل للشباب وتوطين الصناعات الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية.

وتقدم المبادرة مجموعة من الحوافز، مثل تخصيص أراضٍ بحق الانتفاع وإعفاءات ضريبية لمدة خمس سنوات، إلى جانب توفير الدعم اللازم لتقنين أوضاع المخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي للمتعثرين.

ﻣﺼﻨﻊ أﻧﺠﻞ ﻳﻴﺴﺖ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ Angel Yeast

ﻳﻌتبر المصنع ﻫﻮ الأكبر في الشرق اﻷوﺳﻂ وإﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، وﺟﺮى اﺧﺘﻴﺎر مصر ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ الاﺳتراﺗﻴﺠﻲ واﻟﺤﻮاﻓﺰاﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ، وتعتمد منتجات الشركة الرئيسة على تطوير صناعة الخمائر ومشتقاتها ومستخلصاتها، وبلغت نسبة المادة الخام من المكون المحلي 90%، وتجاوزت ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ 80% من قيمة الإنتاج، ويُصدر لعدد 52 دولة حول العالم.🇪🇬

مصنع بيكو للآلات الثقيلة

وﻳﻌتبر المصنع ﻫﻮ الأكبر في الشرق اﻷوﺳﻂ وإﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وتبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة نحو-160 لودر/ سنويًا (5-7) أطنان، بالإضافة إلى -500 مولد/ سنويا تعمل بالديزل بقدرات (5-500) ك.ف وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 8 ملايين دولار ويستهدف أن يوفر نحو 9 ملايين دولار من الفاتورة الاستيرادية.

مصنع فيجا للقوارب واليخوت

مصانع دعمتها "ابدأ" مصنع "فيجا للقوارب واليخوت".. جميع مدخلات الإنتاج محلية بنسبة 100% عدا المحركات وتصدير الإنتاج بنسبة 70% الإنتاج للسوق الأوروبية.

مجمع واندا إيجيبت لوسائل النقل الخفيف

أسهمت مبادرة "ابدأ" في دعم تنفيذ مشروع مجمع واندا إيجيبت لوسائل النقل الخفيف التي تبلغ التكلفة الاستثمارية للمصنع نحو 105 ملايين دولار (60 مليون دولار استثمار أجنبي مباشر) في حين تصل حجم الطاقة الإنتاجية نحو 750 ألف وحدة سنويا وهذا سيؤدي الي توفير نحو 250 مليون دولار من الفاتورة الاستيرادية.

المصرية كونكورد للمقاولات والصناعات الحديثة



تم إنشاء مصنع المصرية كونكورد للمقاولات والصناعات الحديثة بتكلفة استثمارية 12.95 مليون دولار ويبلغ طاقة المصنع الإنتاجية، 100 ألف طن سنويًا، ويستهدف الوصول إلى 200 ألف طن سنويا، حيث أنه من المتوقع أن يوفر المصنع فاتورة استيرادية بواقع 118 مليون دولار ويتخصص المصنع في تصنيع منتجات الطلاء والإصلاح واللحام والفحص والاختبار والمبيعات لأنابيب الصلب الحلزونية للنفط والغاز والمياه.