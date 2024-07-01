الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تمكين الشباب بعد 30 يونيو.. إنجازات ملموسة وآفاق واسعة

ثورة 30 يونيو
ثورة 30 يونيو

ثورة 30 يونيو أحدثت نقلة نوعية في مسار تمكين الشباب ودمجهم في مسيرة البناء والتطوير، إيمانا بدورهم المحوري في صناعة حاضر ومستقبل بلدهم. 

وتجلى ذلك في العديد من الإنجازات والمبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وركزت على تأهيلهم وتطوير مهاراتهم وإتاحة الفرص أمامهم للمشاركة في مختلف مجالات الحياة العامة.

منصة حوارية مفتوحة بين الشباب وممثلي الحكومة

وقد بادر الرئيس السيسي بإنشاء آلية تواصل مستمرة مع الشباب من خلال مؤتمرات ومنتديات دورية، حيث عقد عدة منتديات عربية ومحلية ودولية للشباب، وقد وفرت هذه المؤتمرات منصة حوارية مفتوحة بين الشباب وممثلي الحكومة لمناقشة مختلف القضايا التي تهمهم وتعزيز مشاركتهم في صنع القرار. 

كما أطلق عام 2015 البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بهدف إعداد جيل من الشباب المؤهل للعمل السياسي والإداري والمجتمعي، إذ يتم تدريبهم على أحدث نظريات الإدارة والتخطيط واكتساب المهارات اللازمة لمواجهة التحديات.

جاء ذلك في تقرير عرضه برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، بعنوان "تمكين الشباب بعد 30 يونيو.. إنجازات ملموسة وآفاق واسعة".

تمكين الشباب مسيرة البناء والتطوير مسار تمكين الشباب 30 يونيو تمكين الشباب بعد 30 يونيو إنجازات ملموسة آفاق واسعة

مواد متعلقة

ليبرمان معترضًا على الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء: "سقطة أخلاقية وأمنية"

في ذكرى وفاته.. محطات في حياة ملحن الروائع الموسيقار محمد الموجي

جانتس: حكومة نتنياهو لا تستحق إدارة الحرب وعليها الاستقالة

استشهاد عدد من الأطباء والكوادر الطبية فى سجون الاحتلال

نوران مهدى الفائزة بـ«التشجيعية»: المسرح قد يستعين بـ«ممثلين روبوتات» فى المستقبل

"آخر أيام الجماعة".. الوسط الثقافى ينتفض ضد محاولات الجماعة لتشويه الهوية المصرية

"آخر أيام الجماعة".. خروج "تمرد" للنور لسحب الثقة من الرئيس الإخوانى

"آخر أيام الجماعة".. الإعلان الدستورى ذروة جرائم الجماعة الإرهابية

الأكثر قراءة

حبس خادمة سرقت مشغولات ذهبية من شقة عماد متعب بالمعادي 4 أيام

إنقاذ 6 أشخاص واستخراج 4 جثامين من أسفل أنقاض منزل في أسيوط

بوابة نتائج التعليم الفني.. موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

معاينة موقع مصرع لص توفي صعقا بالكهرباء أمام فيلا فنانة شهيرة بالتجمع الخامس

برقم الجلوس فقط.. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول 

بعد تلقيه عرضًا بـ290 مليون جنيه.. محمد الشناوى يطلب الرحيل والأهلى يُرحب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ملفات أمام رئيس الحكومة

محاسن السنوسي

فى ذكرى ثورة 30 يونيو نتساءل: لو أن جماعة الإخوان فى سدة الحكم ماهو مصير "غزة" بعد 7 أكتوبر؟

حسين دعسة

بايدن سيكمل السباق.. ترامب يتحفز.. والإيباك بينهما

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت إسرائيل عتبة «الغموض النووى»؟ «3»

ماجد حبته

صابرون على أرض صلبة

محمد رفعت

الحكومة بين تكليفات الرئيس ورضا المواطن

مدحت بشاى

الوزارة الجديدة وحلم التغيير الإيجابى

صور

«التنسيقية» تحتفي بـ30 يونيو: 11 عامًا على إنقاذ وطن

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر