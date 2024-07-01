بفرمان من كولر.. مران خفيف لـ"الأهلى" بفندق الإقامة قبل لقاء طلائع الجيش

أدى لاعبو الفريق الأول بنادي الأهلى مرانا خفيفا، اليوم الإثنين، داخل فندق الإقامة قبل ساعات من مواجهة طلائع الجيش في السابعة مساء اليوم، على استاد الكلية الحربية ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدوري.

ويحرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني على خوض اللاعبين المران قبل كل مباراة من أجل زيادة التركيز لدى اللاعبين وضمان حصول كل لاعب على فترة مناسبة للراحة قبل المباراة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش

كما استقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي على تشكيل الفريق لمباراة طلائع الجيش والمكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى وأمامه رباعي خط الدفاع محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وكريم فؤاد وفي خط الوسط مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وفي الأمام أحمد عبد القادر وحسين الشحات ووسام أبوعلي.

ويفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي اليوم العديد من عناصره المهمة في مباراة طلائع الجيش، حيث يغيب كل من علي معلول وبيرسي تاو وعمر كمال عبدالواحد ومحمد الضاوي كريستو ومحمود متولي وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمود كهربا لأسباب مختلفة ما بين فنية أو إصابات .

الأهلي يتفوق على طلائع الجيش في تاريخ المواجهات

والتقي الفريقان 33 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري الممتاز منذ صعود طلائع الجيش للدوري العام موسم 2004-2005، كانت المباراة الأولى يوم 21 نوفمبر 2004، وانتهت بفوز الأهلي 1- صفر، أحرزه محمد بركات، وآخر مباراة في 26 مايو 2023 وانتهت بفوز الأهلي 2- صفر، أحرزهما محمد مجدي أفشة وعمرو السولية.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في 25 مباراة، وفاز طلائع الجيش في مباراة واحدة، وتعادل الفريقان في سبع مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 64 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 4- صفر مرتين، موسمي 2006/ 2007، 2014/ 2015، وبنتيجة 4-2 موسم 2009/ 2010، وفاز الأهلي بنتيجة 3- صفر خمس مرات، و3-1 ثلاث مرات.

هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، عماد متعب برصيد سبعة أهداف، ومحمد أبوتريكة برصيد ستة أهداف، وعبدالله السعيد برصيد خمسة أهداف، ثم عمرو السولية وجونيور أجايي برصيد أربعة أهداف لكل منهما.