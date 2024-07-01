الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"بوليتيكو": ماكرون يواجه خياراً مؤلماً

ماكرون
ماكرون

قالت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يواجه خياراً مؤلماً للغاية إما أن يتخلى عن كل ما في وسعه لوقف اليمين المتطرف، أو يحاول إنقاذ ما تبقى من حركته التي كانت مهيمنة ذات يوم قبل أن تموت. بمعنى آخر، أن ينسحب مرشحوه من الانتخابات ويدعم اليسار لمنع فوز اليمين المتطرف.

txt

ماكرون يدعو إلى تشكيل ائتلاف واسع ضد اليمين المتطرف

أزمة ماكرون 

وقالت الصحيفة: “بالنسبة لزعيم فرنسا البالغ من العمر 46 عاما، كانت الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم الأحد بمثابة إذلال شخصي له مثل صعوده المذهل إلى الرئاسة كشخص غريب جديد الوجه قبل 7 سنوات”.

ودعا إلى إجراء انتخابات مبكرة، بعد الهزيمة الكارثية على يد اليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية التي جرت في يونيو، وكان يضع في ذهنه هدفاً واحداً: وقف ميل فرنسا إلى التطرف في مسارها ولكنه لقد حقق العكس.

وأصبحت ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا والقوة الوحيدة المسلحة نوويا في الاتحاد الأوروبي الآن أقرب من أي وقت مضى إلى تشكيل حكومة يمينية متطرفة للمرة الأولى، بعد أن حقق حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان تقدما كبيرا في المرحلة الأولى من الانتخابات. 

txt

مارى لوبان: الشعب الفرنسى أسقط عمليًا معسكر ماكرون فى الانتخابات التشريعية

صعود اليمين المتطرف

وأسفرت الجولة الثانية من التصويت في 7 يوليو عن أغلبية برلمانية لحزب التجمع الوطني - وتشير التوقعات إلى أن ذلك ممكن - فستكون فرنسا في مستقبل غامض.

ورغم أن حزب لوبان خفف بعض مواقفه الحادة، فإنه يظل متشككا بشدة في المواقف السياسية السائدة في الغرب. ومن شأن الفوز في هذه الانتخابات أن يوفر دفعة قوية لفرصها في الفوز بالرئاسة الفرنسية في عام 2027.

ووفقاً لتحليل أجراه معهد إبسوس لاستطلاعات الرأي، فإن النتائج المتوقعة لحزب لوبان تضعه على مسافة قريبة من السلطة. وحصل حزبها على 33.2% من الأصوات في الجولة الأولى، مما يعني أن اليمين المتطرف قد يحصل على ما بين 230 إلى 280 مقعدًا في البرلمان، وفقًا للمعهد.

وبما أن الحد الأدنى للحصول على الأغلبية المطلقة في البرلمان هو 289 مقعدا، فقد يكون اليمين المتطرف في وضع يسمح له بتشكيل حكومة في غضون أسبوع، مع رئيس التجمع الوطني جوردان بارديلا البالغ من العمر 28 عاما كرئيس للوزراء.

ماكرونماكرون ​ايمانويل ماكرون أحزاب اليمين الحكومة اليمينية المتطرفة أشكال التطرف

الأكثر قراءة

بعد تجميده بفرمان من كولر.. الأهلى يحدد 2.5 مليون دولار لرحيل كهربا

وزير الداخلية يعتمد حركة تنقلات أفراد الشرطة 2024

حبس خادمة سرقت مشغولات ذهبية من شقة عماد متعب بالمعادي 4 أيام

بوابة نتائج التعليم الفني.. موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

برقم الجلوس فقط.. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول 

الإعلان عن شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص بالساحل الشمالى غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد أبوالمحاسن

حكومة الجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

ملفات أمام رئيس الحكومة

محاسن السنوسي

فى ذكرى ثورة 30 يونيو نتساءل: لو أن جماعة الإخوان فى سدة الحكم ماهو مصير "غزة" بعد 7 أكتوبر؟

حسين دعسة

بايدن سيكمل السباق.. ترامب يتحفز.. والإيباك بينهما

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت إسرائيل عتبة «الغموض النووى»؟ «3»

ماجد حبته

صابرون على أرض صلبة

محمد رفعت

الحكومة بين تكليفات الرئيس ورضا المواطن

صور

«التنسيقية» تحتفي بـ30 يونيو: 11 عامًا على إنقاذ وطن

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر