توفير أجور عادلة ومواجهة جشع التجار.. مطالب الشباب من الحكومة الجديدة

حالة من الشعور بالفرح انتابت المصريين فور الإعلان عن بدء تشكيل حكومة جديدة بفكر اقتصادي واجتماعي مختلف، سعيا منهم إلى تحسين الوضع المعيشي للمصريين، وتجيب "الدستور" عن تساؤلات المصريين حول ماذا يريد الشعب من الحكومة الجديدة؟.

إسلام محمد

قال إسلام محمد، مواطن مصري، إنه يتمنى من الحكومة الجديدة تلافي مشاكل الحكومة الماضية، والعمل على حل أزمة الكهرباء الحالية وتوفير مصادر طاقة نظيفة بديلة.

زيادة الإنتاج الصناعى والزراعى



وتابع إسلام، أنه يتمنى من الحكومة الجديدة العمل على زيادة الإنتاج الصناعى والزراعي، وتطوير الأنظمة الإلكترونية وإنهاء وجود أي تعامل ورقي أو يدوي، وتدريب العاملين في الدولة على الأجهزة والتقنيات الحديثة المستخدمة في الهيئات والمؤسسات لتواكب تكنولوجيا العصر بشكل مستمر.



وأوضح إسلام، أنه يجب تخفيض أسعار السلع الغذائية وتوافرها، فالارتفاع في الأسعار يثقل كاهل الشعب، وكذلك زيادة الأسواق المدعمة والمعارض.

مختار عامر

بينما قال مختار عامر حسن، مواطن مصري، إنه يتمنى من الحكومة المصرية القادمة تحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي زراعي وصناعي، لأننا نتجه أغلب الأحيان إلى الاستيراد من الخارج بتكلفة عالية، مما يؤثر على الاقتصاد المصري.

وأردف مختار أنه يتمنى أن يكون لدى الحكومة الجديدة فكر جديد يعمل على النهوض بالدولة المصرية وشعبها، ورفع مكانتها بين الشعوب المختلفة، والتركيز على الترويج السياحي لمصر.

وأيضا مواجهة تكلفة المعيشة تعني حياة غير جيدة للمواطن المصري، ومواجهة أمراض وسوء تغذية، متمنيا الإحساس بالمواطن البسيط وتقديم كل الخدمات وجعلها في متناول الجميع وتوفير حياة كريمة من فرص عمل ومسكن وغذاء وتعليم وخدمات صحية.

سامح جميل

بينما قال سامح جميل، أحد المواطنين، إنه يريد من الحكومة الجديدة العدل والمساواة بين كل الفئات، ووجود تكافؤ في فرص العمل، وتوفير مرتبات وأجور عادلة مناسبة مع الوضع الاقتصادي الحالي.

وتابع سامح، أنه يتمنى وجود رقابة على كل المنتجات والأسعار بشكل دوري، لكي نحقق سيطرة على السوق والأسعار.

وأوضح سامح، أنه يريد أيضا من الحكومة الجديدة أن تحرص على توفير كل الخدمات التي يحتاجها المواطنون، وأهمها الدعم والصحة والتعليم وتوفير حياة كريمة للشعب.