بـ2 مليار جنيه.. "حياة كريمة" بسوهاج تنتهى من 20 مشروعًا لخدمة 3 ملايين نسمة

عملت مبادرة "حياة كريمة" على تغيير وجه مصر لا سيما في صعيد مصر الذي كان يعاني من التهميش ونقص الخدمات الشديد ، وشهدت محافظة سوهاج انتهاء الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي من إنجاز 20 مشروعا جديدا بتكلفة 2 مليار و227 مليون جنيه لخدمة 3 ملايين نسمة بمختلف مدن وقرى المحافظة.

المشروعات تركزت فى قطاعى مياه الشرب والصرف الصحى

وتضمنت المشروعات 10 مشروعات فى قطاع مياه الشرب، و10 مشروعات فى قطاع الصرف الصحي، وذلك ضمن مجهودات الدولة ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة والوصول إلى تغطية جميع أرجاء المحافظة بخدمات مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي، وهو ما يعكس توجه القيادة السياسية والحكومة نحو تنمية وتطوير محافظات الصعيد عامة، ومحافظة سوهاج بصفة خاصة.



تفاصيل المشروعات التى انتهت "حياة كريمة" من إنجازها

وفيما يخص مشروعات الصرف الصحى التى أنجزتها مبادرة “حياة كريمة” كانت كالتالي:ـ

محطة معالجة صرف صحي المنشأة وأولاد حمزة بتكلفة 250 مليون جنيه.

محطة رفع صرف صحى رقم 3 الرئيسية بأولاد حمزة بالمنشأه بتكلفة 150 مليون جنيه.

محطة الرفع الفرعية صرف صحى ساقلتة بتكلفة 55 مليون جنيه.

صرف صحى قرية الحسنة مركز طما بتكلفة 40 مليون جنيه.

محطة رفع صرف صحى رقم 4 بحى الكوثر بتكلفة 25 مليون جنيه.

توسعات محطة معالجة طهطا بتكلفة 500 مليون جنيه.

محطة الرفع الرئيسية رقم 3 بالمنشأة بتكلفة 60 مليون جنيه.

محطة الرفع الفرعية رقم 2 بأولاد حمزة بالمنشأة بتكلفة 35 مليون جنيه.

صرف صحى بنى هلال بتكلفة 55 مليون جنيه.

صرف صحى بندار التبنات بتكلفة 50 مليون جنيه.

أعمال مشروعات إحلال وتجديد خطوط مياه ونقاط ربط بقيمة 252 مليون جنيه

ومن جانبه أوضح المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أن عام 2023 المنقضي شهد قيام الشركة بتنفيذ أعمال مشروعات إحلال وتجديد خطوط مياه ونقاط ربط بقيمة 252 مليون جنيه، وإحلال وتجديد 11 محطة مياه شرب بقيمة 73 مليون جنيه، و23 محطة صرف صحى بقيمة 27 مليون جنيه، وإحلال وتجديد 5 آلاف بوش حريق بقيمة 18 مليون جنيه، وإنشاء أسوار للمحطات بقيمة 18 مليون جنيه.

وفيما يخص مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة التى تستهدف 181 قرية بسوهاج، فقد شهد عام 2023 تقدما كبيرا فى نسب تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والتى تبلغ 1144 مشروعا تشمل "8 محطات معالجة، 18 محطة مياه شرب، 197 محطة رفع، 197 خط طرد، 181 شبكة انحدار، خطوط ناقلة، 181 شبكة مياه، وحدات إزالة حديد ومنجنيز، باستثمارات تتخطى 26 مليار جنيه، يستفيد منها 4 ملايين نسمة تقريبا.



وأضاف رئيس مياه سوهاج أنه فى قطاع المعامل وجودة مياه الشرب تم رفع وتحليل 317 ألف عينة مياه شرب، وغسل شبكات بأطوال 9757 كيلومترا، والرقابة على 6500 منشأة صناعية، والحصول على 68 موافقة بيئية للمشروعات، وشراء أجهزة معملية وكيماويات بقيمة 23 مليون جنيه.