ثبوت وجود أخطاء فى أسئلة الفيزياء للثانوية العامة.. وقرار مرتقب لوزير التعليم (خاص)

كشفت مصادر خاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن اللجنة الفنية الخاصة بمراجعة ورقة أسئلة امتحان مادة الفيزياء للثانوية العامة أقرت بضرورة تعديل نموذج الإجابة.

وقالت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، وجّه اللجنة بالعمل لصالح الطالب.

وأشارت إلى أن اللجنة الفنية رصدت بعض الأخطاء بالفعل في صياغة الأسئلة في امتحان الفيزياء وترجمتها، لافتة إلى أنه سيتم تدارك ذلك عند تعديل نموذج الإجابة.



رسالة طمأنة من وزير التعليم

وكانت وزارة التربية والتعليم قد ردت على الشكاوى التي تم تلقيها وتداولها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي حول صعوبة امتحان مادة الفيزياء بشهادة إتمام الثانوية العامة، برسالة طمأنة للطلاب.

وأشارت الوزارة إلى أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر توجيهاته للجنة فنية متخصصة محايدة بسرعة إعداد تقريرها حول مدى مطابقة ورقة الأسئلة ونموذج الإجابة للمواصفات، والتأكد من عدم وجود أي أسئلة يشوبها خطأ أو تحتمل أكثر من إجابة في أسئلة الاختيار من متعدد.

وأوضح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن الدكتور رضا حجازي يتابع عن كثب تقرير اللجنة الفنية، مؤكدًا أنه سيتم وضع مصلحة الطالب على رأس الأولويات، ولن يضار أي طالب خلال التصحيح.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، الإثنين، 10 يونيو، بأداء الطلاب الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا عالم 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى 81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون، و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال، و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته، وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلًا كاملًا.