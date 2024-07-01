قرارات للتعليم بشأن أسئلة امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024 بعد قليل

قالت مصادر خاصة بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يعقد الآن، اجتماعًا مع اللجنة الفنية المختصة بمراجعة ورق أسئلة ونماذج إجابة امتحان الفيزياء، التي تشكلت لبحث صعوبة امتحان مادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة، والذي كان قد أداه طلاب الثانوية العامة 2024 السبت الماضي.

وقالت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه من المقرر إعلان نتائج الاجتماع والقرارات المتعلقة بمراجعة امتحان الفيزياء بعد قليل، بعد مناقشة كل التفاصيل الخاصة بالامتحان مع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

وأضافت المصادر أن الدكتور رضا حجازي حريص على تحقيق ما فيه صالح الطلاب في ضوء نتيجة التقرير الصادر عن اللجنة.

كانت قد وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسالة طمأنة للطلاب، حيث أكدت الوزارة أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أصدر توجيهاته للجنة فنية متخصصة محايدة بسرعة إعداد تقريرها حول مدى مطابقة ورقة الأسئلة ونموذج الإجابة للمواصفات والتأكد من عدم وجود أي أسئلة يشوبها خطأ أو تحتمل أكثر من إجابة في أسئلة الاختيار من متعدد.

جاء ذلك في إطار الشكاوى التي تم تلقيها وتداولها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي حول صعوبة امتحان مادة الفيزياء بشهادة إتمام الثانوية العامة.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان الدور الأول بشعبتيها الأدبية والعلمية الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو القادم 2024.

جدول امتحانات الثانوية العامة

وجاء المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة كالتالي:

- يوم 2 يوليو2024: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم 6 يوليو2024: امتحان الكيمياء والجغرافيا.

-يوم 10 يوليو2024: امتحان الجيولوجيا وعلم النفس والاجتماع، وامتحان الرياضيات البحتة جبر والهندسة الفراغية.

- يوم 13 يوليو 2024: امتحان الرياضيات البحتة، تفاضل وتكامل.

-يوم 17 يوليو 2024: امتحان الأحياء والرياضيات التطبيقية استاتيكا، وامتحان الفلسفة والمنطق.

- يوم 20 يوليو 2024: امتحان الرياضيات التطبيقية الديناميكا.