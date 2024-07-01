الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قرارات للتعليم بشأن أسئلة امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024 بعد قليل

رضا حجازى
رضا حجازى

قالت مصادر خاصة بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يعقد الآن، اجتماعًا مع اللجنة الفنية المختصة بمراجعة ورق أسئلة ونماذج إجابة امتحان الفيزياء، التي تشكلت لبحث صعوبة امتحان مادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة، والذي كان قد أداه طلاب الثانوية العامة 2024 السبت الماضي.

وقالت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه من المقرر إعلان نتائج الاجتماع والقرارات المتعلقة بمراجعة امتحان الفيزياء بعد قليل، بعد مناقشة كل التفاصيل الخاصة بالامتحان مع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

txt

مراجعة ليلة الامتحان المجانية للمرحلة الثانوية بالغربية

وأضافت المصادر أن الدكتور رضا حجازي حريص على تحقيق ما فيه صالح الطلاب في ضوء نتيجة التقرير الصادر عن اللجنة.

كانت قد وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسالة طمأنة للطلاب، حيث أكدت الوزارة أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أصدر توجيهاته للجنة فنية متخصصة محايدة بسرعة إعداد تقريرها حول مدى مطابقة ورقة الأسئلة ونموذج الإجابة للمواصفات والتأكد من عدم وجود أي أسئلة يشوبها خطأ أو تحتمل أكثر من إجابة في أسئلة الاختيار من متعدد.

جاء ذلك في إطار الشكاوى التي تم تلقيها وتداولها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي حول صعوبة امتحان مادة الفيزياء بشهادة إتمام الثانوية العامة.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان الدور الأول بشعبتيها الأدبية والعلمية الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو القادم 2024.

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الإنجليزي غدًا

جدول امتحانات الثانوية العامة 

 

وجاء المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة كالتالي:

 

- يوم 2 يوليو2024: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

 

- يوم 6 يوليو2024: امتحان الكيمياء والجغرافيا.

 

-يوم 10 يوليو2024: امتحان الجيولوجيا وعلم النفس والاجتماع، وامتحان الرياضيات البحتة جبر والهندسة الفراغية.

 

- يوم 13 يوليو 2024: امتحان الرياضيات البحتة، تفاضل وتكامل.

 

-يوم 17 يوليو 2024: امتحان الأحياء والرياضيات التطبيقية استاتيكا، وامتحان الفلسفة والمنطق.

 

- يوم 20 يوليو 2024: امتحان الرياضيات التطبيقية الديناميكا.

الدكتور رضا حجازي نماذج إجابة امتحان الفيزياء 2024 طلاب الثانوية العامة صعوبة امتحان مادة الفيزياء جدول امتحانات الثانوية العامة

مواد متعلقة

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الإنجليزى غدًا

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024 للشعبتين العلمية والأدبية

تامر شوقى: استكمال ملف تطوير المناهج وعودة الطلاب للمدارس أهم المطالب من الحكومة الجديدة

عاصم حجازى: الاهتمام بالمناخ المدرسى وتطويره أبرز المطالب من الحكومة الجديدة

بدء التحويلات بمدارس القاهرة اليوم

طلاب مدارس المكفوفين يؤدون امتحان مادة الجغرافيا بالثانوية العامة

وزير التعليم يستعرض غدًا نتيجة تقرير اللجنة الفنية حول امتحان مادة الفيزياء

خبير تربوى يوجّه نصائح لطلاب الثانوية العامة بعد صدمة امتحان الفيزياء

الأكثر قراءة

إنقاذ 6 أشخاص واستخراج 4 جثامين من أسفل أنقاض منزل في أسيوط

حبس خادمة سرقت مشغولات ذهبية من شقة عماد متعب بالمعادي 4 أيام

الإعلان عن شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص بالساحل الشمالى غدًا

بوابة نتائج التعليم الفني.. موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

الرسمي.. رابط نتيجة دبلوم تجارة 2024 برقم الجلوس على بوابة نتائج التعليم الفني

برقم الجلوس فقط.. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ملفات أمام رئيس الحكومة

محاسن السنوسي

فى ذكرى ثورة 30 يونيو نتساءل: لو أن جماعة الإخوان فى سدة الحكم ماهو مصير "غزة" بعد 7 أكتوبر؟

حسين دعسة

بايدن سيكمل السباق.. ترامب يتحفز.. والإيباك بينهما

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت إسرائيل عتبة «الغموض النووى»؟ «3»

ماجد حبته

صابرون على أرض صلبة

محمد رفعت

الحكومة بين تكليفات الرئيس ورضا المواطن

مدحت بشاى

الوزارة الجديدة وحلم التغيير الإيجابى

صور

«التنسيقية» تحتفي بـ30 يونيو: 11 عامًا على إنقاذ وطن

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر