خطة أمنية لتأمين مباراة الأهلي وطلائع الجيش باستاد الكلية الحربية

أنهى رجال الأمن، استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السابعة مساء اليوم الاثنين، باستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

تشكيل فرق أمنية لتأمين دخول المدرجات ومنع اصطحاب الممنوعات

وشكلت وزارة الداخلية وأطقم المجموعة الإفريقية، فرقا أمنية لتأمين دخول المدرجات ومنع اصطحاب الممنوعات، خاصة “الشماريخ والليزر واللافتات المسيئة”، وتأمين طاقم التحكيم وممرات اللاعبين.

ويحتل الأهلي، المركز الثاني برصيد 48 نقطة بعدما خاض 20 مباراة، حقق الفوز في 15 لقاءً وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 44 هدفًا وتلقت شباكه 19.

ويحتل الطلائع المركز الحادي عشر في جدول الدوري برصيد 34 نقطة بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 10 لقاءات وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 23 هدفًا وتلقت شباكه 26.