الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد تجميده بفرمان من كولر.. الأهلى يحدد 2.5 مليون دولار لرحيل كهربا

كهربا
كهربا

كشف الإعلامى محمد الليثى عن استبعاد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى من مباراة طلائع الجيش المقرر لها في السابعة من مساء اليوم، الإثنين، ليؤكد اتجاه مارسيل كولر مدرب الفريق لتجميد اللاعب لعدة مباريات بسبب عدم التزامه مؤخراً.

وأوضح الليثى خلال تصريحات إذاعية لبرنامج “10 و 10 مع محمد الليثي” عبر إذاعة “أون تايم سبورت إف إم” على 93.7، قائلا " توترت علاقة كهربا بـ كولر خلال الفترة الماضية بسبب عدم التزام اللاعب في التدريبات وهو ما ظهر بوضوح في عدم خوض كهربا تدريبات المُستبعدين من مباراة فاركو الأخيرة بجدية، الأمر الذي أثار غضب كولر وجعله يُطالب خالد بيبو مدير الكرة بتغريم اللاعب".

وتابع: "لم يكتف كولر بتغريم كهربا ماليا، بل استبعده من لقاء الطلائع الليلة ليُظهر العين الحمراء للاعب الذي يبدو أن أيامه في الأهلي باتت معدودة".

وواصل محمد الليثي: "تلقى كهربا عرضاً رسمياً من نادي الخلود السعودي بالرحيل له خلال الموسم المقبل ورحّب كولر برحيل اللاعب، فيما حدد الأهلي مبلغ مليوني و500 ألف دولار للاستغناء عنه بشكل نهائي".

موعد مباراة الأهلى المقبلة في الدوري

ويستعد الأهلى لمواجهة طلائع الجيش في تمام السابعة مساء اليوم الإثنين، على ملعب “الكلية الحربية”، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ13 بالدوري الممتاز.

لعب الفريقان 33 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري الممتاز منذ صعود طلائع الجيش للدوري العام موسم 2004-2005، كانت المباراة الأولى يوم 21 نوفمبر 2004، وانتهت بفوز الأهلي 1- صفر، أحرزه محمد بركات، وآخر مباراة في 26 مايو 2023 وانتهت بفوز الأهلي 2- صفر، أحرزهما محمد مجدي أفشة وعمرو السولية.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في 25 مباراة، وفاز طلائع الجيش في مباراة واحدة، وتعادل الفريقان في سبع مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 64 هدفاً وتلقت شباكهم 15 هدفا.

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