ماذا قدمت مبادرة "حياة كريمة" لمحافظة كفرالشيخ؟

تعد مبادرة "حياة كريمة" هي الإنجاز الأكبر والأهم فى تاريخ محافظة كفرالشيخ وقدمت لأهلها خدمات كثيرة ومختلفة في كل المجالات، خاصة البنية التحتية التي كانت متهالكة وكان الأهالي يشكون منها منذ عقود، إذ تم تطوير البنية التحتية بمركز ومدينة مطوبس ضمن مبادرة «حياة كريمة» تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تفاصيل تنفيذ حياة كريمة

وتمثلت أعمال التطوير فى عدة قطاعات كالتالى: قطاع الطرق تم تنفيذ 97 مشروعا، وقطاع الكبارى تم تنفيذ 26 مشروعا، وقطاع الصرف الصحى تم تنفيذ 43 مشروعا، والصحة إنشاء 13 مشروعا، وقطاع المدارس تم تنفيذ 54 مشروعا، وقطاع تبطين الترع تم تنفيذ 15 مشروعا، والبريد تم تنفيذ 9 مشاريع، والغاز الطبيعى تم تنفيذ 19 مشروعا، وصيانة وحدات صحية بلغت 10 مشاريع، والإسعاف تم تنفيذ 6 مشاريع، والعمارات السكنية تم تنفيذ 18 مشروعا.

وكذلك الاتصالات، حيث تم تنفيذ 18 مشروعا والكهرباء تم تنفيذ 20 مشروعا، والشباب والرياضة تم تنفيذ 17 مشروعا، ومياه الشرب تم تنفيذ 22 مشروعا ضمن مبادرة «حياة كريمة»، فضلًا عن تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية بمدن وقرى محافظة كفرالشيخ.

تطوير مركز مطوبس والقرى التابعة له

فيما أكد اللواء جمال نور لدين، محافظ كفرالشيخ، أن مشروع حياة كريمة يتم تنفيذه في 18 قرية و187 تابعا لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، مشروعات حياة كريمة ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتبذل الدولة جهودا كبيرا في تطوير الريف المصري بالمحافظات، وتم اختيار مركز مطوبس في المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، لإقامة 603 مشروعات متنوعًا.

ويضم مركز مطوبس 18 قرية موزعة على 5 وحدات محلية بإجمالي 187 قرية وتابع، وتعداد السكان 357530 نسمة، ما يعادل 10% من سكان المحافظة، وسكان الريف بالنسبة للمدينة تبلغ 93.6% نسمة، ما يعادل 330164 نسمة، وتبلغ مساحة المركز 363.73 كم ما يعادل 10% من مساحة المحافظة، والحدود الإدارية لمركز مطوبس، شمالا 38 كم على البحر المتوسط، وجنوبًا مدينة فوه وسيدي سالم، وغربا 42 كم على ضفاف نهر النيل فرع رشيد، وشرقًا بطول 35 كم على ضفاف بحيرة البرلس.