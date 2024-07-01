الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حركة المحافظين الجديدة.. الأداء المكتبى «عفا عليه الزمن» والأولوية للتواجد الميدانى

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

يترقب المواطنون اتخاذ القيادة السياسية قرارا بإصدار  حركة المحافظين الجديدة، بعد أنباء عن إجرائها الأسبوع المقبل، وسط أمنيات وتفاؤل بتكليف المسئولية لأهل الخبرة القادرين على تنفيذ استراتيجيات الدولة وفقا لرؤية مصر 2030.

ويعتبر المواطنون، حركة المحافظين المرتقبة طوق النجاة الذي سيغير وتيرة العمل داخل قطاعات الإدارة المحلية على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكد مصدر حكومي، لـ"الدستور"، أن حركة المحافظين الجديدة ستتضمن تكليف مجموعة من المحافظين من ذوي الكفاءة والنشاط والمعروف عنهم وجودهم في الشارع وسط المواطنين للعمل على حل مشكلاتهم ومعالجتها وفقًا لسياسة مجتمعية تستهدف تحقيق التكافؤ بين المواطنين وتؤدي إلى تطوير مستوى معيشتهم.

وحسب المصادر، فإن حركة المحافظين المرتقبة سيكون أحد دوافعها الرغبة في القضاء على البيروقراطية في أجهزة المحافظات المختلفة، سواء المدن والأحياء والمراكز أو المديريات المختلفة، فلا يعقل أن نجد موظفي المحليات والمديريات يعرقلون المشاريع الصغيرة والخدمات للمواطنين، سواء برفض استخراج رخصة بناء أو وقف معاش أو تغطية بالوعات الصرف الصحي أو تنفيذ قرارات إزالة لأبراج مائلة.

تستهدف خلق جيل جديد من المحافظين ونوابهم 

وأوضح المصدر أن حركة المحافظين الجديدة، تستهدف خلق جيل جديد من المحافظين ونوابهم يكونون حريصين على التواصل الدائم مع المواطنين، وذلك لحل مشاكلهم واستقبالهم، بالإضافة إلى صناعة جيل من المحافظين قادر على مواكبة احتياجات المواطنين ويتابعون تنفيذ الأعمال ميدانيا، لينقلوا إحساسهم بالمسئولية للمواطنين ويراقبون تنفي الخدمات الصحة والتموين والإسكان والتعليم، وغيرها.

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