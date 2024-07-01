انخفاض أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم الاثنين 1 يوليو 2024، وتستهلك مصر شهريًّا نحو 150 ألف طن من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم

وتعرض "الدستور" آخر تحديثات أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم الاثنين 1 يوليو 2024 لمساعدة الملايين من ربات البيوت في تخزين السلع الغذائية الأساسية، على رأسها البروتين الداجني.

ورصد في أسعار الطيور تراجع ملحوظا في بورصة الدواجن، إذ وصلت أسعار الفراخ لنحو 80 جنيهًا في المزارع تصل للمستهلك بنحو 90 جنيه.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الاثنين 1 يوليو 2024

وتعرض"الدستور" للقراء أسعار الدواجن في البورصة اليوم الاثنين 1يوليو 2024 كما يلي:-

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن 80 جنيهًا للكيلو، وتصل للمستهلك في الأسواق 90 جينها.

وجاء سعر كيلو الفراخ البلدي الاثنين 1 يوليو 2024 في بورصة الدواجن ما بين 120 إلى 125 جنيها تصل للمستهلك بـ130 جينهًا.

سعر كيلو الساسو الاثنين 1 يوليو 2024 في بورصة الدواجن 110 جنيهات لتصل للمستهلك في الأسواق بـ120 جنيها.

سعر طبق البيض اليوم الاثنين 1يوليو 2024

وناهز سعر طبق البيض البلدي اليوم الاثنين 1 يوليو 2024 في بورصة الدواجن 115 جنيها ويصل للمستهلك بـ130 جنيها.

وجاء سعر طبق البيض الأبيض الاثنين 1 يوليو 2024 في بورصة الدواجن 134 جنيها ويصل للمستهلك بـ145 جنيها.

وحقق سعر طبق البيض الأحمر اليوم الاثنين 1 يوليو 2024 في بورصة الدواجن 130 جنيها ويصل للمستهلك بـ135 جنيها.

أسعار البط في مصر اليوم الاثنين 1 يوليو 2024

سجل سعر البط البلدي 110 جينهات.

سجل سعر البط المسكوفي 100 جنيها.

وجاء سعر البط المولار 75 جينها.

أسعار البانيه اليوم الاثنين 1يوليو 2024

وسجل سعر البانيه اليوم الاثنين 1 يوليو 220 جنيها وتصل للمستهلك 250 جنيها.

أسعار الأوراك اليوم الاثنين 1 يوليو 2024

ووصل سعر "الأوراك" اليوم االيوم الاثنين 1 يوليو 90 جنيها وتصل إلى المستهلك 100 جنيها.

وحل سعر "الصدور" اليوم الاثنين 1 يوليو 2024 مايو 120 جنيها وتصل المستهلك 125 جنيها.