الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ أسوان يوجه بمتابعة تطبيق التوقيتات الجديدة لمواعيد فتح وغلق المحال التجارية

اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية

أعطى اللواء أشرف عطية،  محافظ أسوان، توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بالتنسيق مع مسئولى الجهات المعنية لتطبيق التوقيتات الجديدة لمواعيد فتح وغلق المحال العامة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، ووفقًا لقرار اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، على أن تكون التوقيتات الجديدة اعتبارًا من اليوم الإثنين الأول من يوليو الجارى، وتستمر حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024.

 

وتكون بالنسبة للمحال التجارية بدءًا من الساعة السابعة صباحًا، ويتم الغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً، على أن تتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الحادية عشر مساءً، بينما تكون مواعيد فتح المولات التجارية يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا، وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، على أن تتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة، وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحًا. 

 

المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية 

 

ولفت إلى أن مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات يوميًا من الساعة السادسة صباحًا، على أن يتم الغلق في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل، مع استمرار خدمات التيك أواى وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، وتتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة في أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحًا.

 

بينما تكون مواعيد فتح الورش ومحال الأعمال الحرفية يوميًا كما هو معمول به حاليًا في التوقيتات الصيفية اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا، على أن يتم الغلق في تمام الساعة السابعة مساءً، ويستثنى من ذلك الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين، كما يستثنى من المواعيد الجديدة محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات. 

 

وشدد اللواء أشرف عطية على تطبيق التوقيتات الجديدة لفتح وغلق كل المواقع السالفة الذكر بكل حزم بالتنسيق المستمر مع مديرية الأمن وشرطة المرافق وكل الأجهزة التنفيذية المعنية، بالإضافة إلى تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى لتكثيف الحملات المفاجئة على كل المحال العامة، للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد المقررة، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل حسم. 

 

وناشد محافظ أسوان أصحاب المحلات والمطاعم والكافيهات والبازارات والمولات والورش والأعمال الحرفية الالتزام بمواعيد الفتح والغلق حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين للقرار، ولا سيما أن الدولة تسعى من خلال تطبيق ذلك القرار لتحقيق الانضباط بالشارع وترشيد استخدام الكهرباء لتحقيق التوازن بين المصلحة العليا للدولة ومصلحة المواطنين فى ممارسة أنشطتهم التجارية بالشكل المطلوب. 

محافظ أسوان غلق المحال الجهات المعنية رؤساء الوحدات التوقيتات الجديدة

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