متحدث "الصحة": مبادرة فحص المقبلين على الزواج هدفها بناء أسرة صحية سليمة

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، اليوم، إن مبادرة "فحص المقبلين على الزواج" هدفها بناء أسرة صحية سليمة خالية من الأمراض، مضيفًا أن "هدف الفحص الطبي قبل بداية الزواج هو إعطاء المشورة للطرفين لبناء أسرة بها توافق صحي وبدني ونفسي".

الكشف على 2 مليون و7 آلاف شاب وفتاة منذ بداية انطلاق المبادرة

وأضاف أنه "منذ بداية انطلاق هذه المبادرة جرى الكشف على 2 مليون و7 آلاف شاب وفتاة في أكثر من 370 مركزًا ووحدة صحية على مستوى الجمهورية"، موضحًا أن "هذه المبادرة تساعد على الاكتشاف المبكر لعدة أمراض منها السكر وضغط الدم والسمنة وفيروس سي وأمراض نقص المناعة؛ حيث يتم من خلالها إجراء فحوصات لمعرفة فصيلة الدم والهيموجلوبين و(آر إتش) وفقر الدم".

الاكتشاف المبكر لهذه الأمراض يساعد على اتخاذ خطوات علاجية

وأوضح المتحدث أن "الاكتشاف المبكر لهذه الأمراض يساعد على اتخاذ خطوات علاجية مبكرة لسرعة توجيه المريض لتلقي العلاج"، لافتًا إلى أن هذا الفحص أصبح إلزاميًا لكل المقبلين على الزواج.

وطالب كل المقبلين على الزواج بضرورة التقدم لمراكز الفحص قبل الميعاد المحدد لعقد القران بوقت كاف، حتى يتمكنوا من الحصول على نتائج الفحص التي تأخذ بعض الوقت وتظهر بعد 14 يومًا بحد أقصى.

وعن مبادرة "فحص الأورام السرطانية"، أكد الدكتور حسام عبدالغفار نجاح الحملة التي انطلقت أمس في عدة محافظات للكشف عن الأورام سواء سرطان الرئة أو القولون أو البروستاتا، قائلًا: إن "المبادرات الرئاسية مستدامة ومستمرة، وإن هذه المبادرة تعد إحدى المبادرات الرئاسية التي أطلقت بهدف الكشف المبكر عن الأورام السرطانية".