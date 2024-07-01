الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"مسابقة بورسعيد الدولية" تحصد المركز الأول فى حفظ القرآن بمسابقة التبيان الدولية الأمريكية

مسابقة بورسعيد الدولية
"مسابقة بورسعيد الدولية

أعلن الإعلامي عادل مصيلحي المدير التنفيذي والمشرف العام علي مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني،  فوز الطبيب أحمد يسرى ممثل المسابقة بالمركز الأول فى فرع حفظ القرآن بمسابقة التبيان الدولية الأمريكية لحفظ القرآن الكريم وقراءته والتى اختتمت فجر اليوم.

 

مسابقة بورسعيد الدولية تحصد المركز الأول في حفظ القرآن بمسابقة التبيان الدولية الأمريكية
أحمد يسري هو ابن مسابقة الفائزين، والتحق بمسابقة بورسعيد عندما كانت محلية،  وحصد أول لقب دولي بالمسابقة عندما تحولت إلي دولية في أول عام وكان في حفظ القرآن الكرم والابتهال الديني، واستكمل دراسته في القراءات وأحكام التجويد، وذلك خلال مشاركاته في مسابقة بورسعيد، التي تقام الآن تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، ويرأس لجنتها العليا اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

 

ترقى الطبيب أحمد يسري إلى مُحكم محلي ثم محكم دولي بمسابقة بورسعيد الدولية، وكان يلقى كل الدعم من اللجنة العليا والتي كانت حريصة بعلمائها على دعمه لتمثيل مصر في المسابقات العالمية، وذلك كون مصر هي أرض الكنانة ومهد الحضارات، وبلد القرآن الكريم والأزهر الشريف.

 

شارك الطبيب أحمد يسري في مسابقة التبيان الدولية الأمريكية لحفظ القرآن الكريم وقراءته التى أقيمت في دورتها الثالثة، وشارك فيها 30 متسابقا يمثلون 30 دولة، وحصد جائزة المركز الأول في حفظ القرآن بالأحكام والإتقان لمصر، وذلك بعد أن تفوق على المشاركين الـ30 في اختبارات كانت صعبة.

 

وكشف الإعلامي عادل مصيلحي عن أنه تم ترشيح المتسابق البورسعيدي أحمد يسري علي السيد والمقيم بمنطقة بنك الإسكان، والذي يبلغ من العمر 28 عاما وحافظا لكتاب الله بالأحكام، وحصل على دورة مؤخرا على يد الدكتور عبد الكريم صالح رئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف- إلى مسابقة تركيا الدولية، وتأهل إلى النهائيات بعد المشاركات الـ أون لاين، وسوف يشارك في النهائيات هناك.

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IMG-20240701-WA0072
بورسعيد القرآن الكريم مسابقة دولية فوز

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