الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جامعة سوهاج تحقق تقدمًا كبيرًا في تصنيف US.News الأمريكي

الدكتور حسان النعماني
الدكتور حسان النعماني

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة حققت مركزًا متقدمًا في تصنيف US.NEWS الأمريكي في نتائج نسخته الجديدة لهذا العام 2024، والتي أظهرت أن الجامعة تقدمت 56 مركزًا مقارنة بالعام الماضي، حيث حصلت هذا العام على ترتيب 1039، بينما كان ترتيبها العام الماضي 1095.

وقال الدكتور حسان النعماني، إن هذا الإنجاز هو نتاج طبيعي للاهتمام المتزايد لإدارة الجامعة وعلمائها بالبحث العلمي والنشر العلمي الدولي، فالجامعة لا تألو جهدًا في دعم البحث العلمي والنشر العلمي الدولي في المجلات العلمية المصنفة عالميًا، باعتباره أحد العوامل الرئيسية في تحسين مكانة الجامعة في مختلف التصنيفات الدولية، هذا الإضافة إلى المردود الإيجابي للبحث العلمي وتطبيقاته في مختلف القطاعات المجتمعية.

وأوضح"النعماني" أنه طبقًا لهذا التصنيف حصلت الجامعة على أفضل الجامعات في العالم في تخصص الكيمياء بترتيب 521 ولأول مرة يدرج في هذا التصنيف تخصص الفيزياء، حيث حصل على ترتيب 904 على مستوى العالم، كما حصلت الجامعة على المركز 18 بين الجامعات المصرية والمركز 45 بين الجامعات الإفريقية.

وأوضح الدكتور عبدالله إسماعيل، مدير مركز النشر العلمي بالجامعة، إنه تم هذا العام إدراج 27 جامعة مصرية ضمن أفضل الجامعات الدولية المدرجة في تصنيف US.NEWS الأمريكي، كما ضم التصنيف مؤسسات من 104 دول، وتضمن 2271 مؤسسة، وأدرج التصنيف في هذا العام ضمن معاييره للاختيار، أفضل 250 جامعة في نتائج قاعدة بيانات كلاريفيت، وكذا المؤسسات التي استطاعت تحقيق الحد الأدنى وهو (1250) ورقة بحثية منشورة على الأقل خلال الأعوام (2018-2022).

جدير بالذكر أن تصنيف US.News من أهم التصنيفات العالمية التي تهتم بشكل أساسي بالبحث العلمي المنشور عالميًا، حيث يستند التصنيف على عدة معايير، ترتكز في الأساس على تقييم البحث الأكاديمي للجامعات، وسُمعتها العالمية والإقليمية، ولا يقتصر على البرامج الدراسية.

حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج US NEWS الأمريكي نتاج طبيعي الكيمياء

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