الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ليبرمان معترضًا على الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء: "سقطة أخلاقية وأمنية"

أفيجدور ليبرمان
أفيجدور ليبرمان

قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيجدور ليبرمان: أعارض بشدة قرار الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء، وأعتبره "سقطة أخلاقية وأمنية"، وذلك وفق نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

اعتقال أكثر من 9450 فلسطينيًا بالضفة الغربية

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 9450 فلسطينيًا من الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى جانب الآلاف من الفلسطينيين من غزة.

وبالتزامن مع العدوان الإسرائيلي، تصاعدت عمليات التعذيب التي مورست ضد المعتقلين، وفقًا لعشرات الشهادات التي تابعتها المؤسسات المختصة.

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