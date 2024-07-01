"رئاسة الوزراء الإسرائيلية" تكشف كواليس الإفراج عن الأسرى بسجن سديه تيمان

قالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن قرار الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلسة المحكمة العليا حول ظروف الاعتقال في سجن "سديه تيمان"، حسبما ذكرت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل، يعقد مجلس الأمن الدولي، غدًا الثلاثاء، جلسة إحاطة بشأن القضية الفلسطينية، وتحديدًا مسألة إعمار قطاع غزة.

ويستمع الأعضاء خلال الجلسة إلى إحاطة تقدمها كبيرة منسقي الشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيجريد كاج، بما يتماشى مع القرار 2720، المؤرخ في 22 ديسمبر 2023، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

والتقت "كاج" في واشنطن قبل أيام بوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن.