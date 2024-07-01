بين الفن والسياسة.. عبارات سجلها التاريخ من تأليف وحيد حامد

تحل اليوم الإثنين، ذكرى ميلاد السيناريست والكاتب الراحل وحيد حامد، فهو من مواليد الأول من يوليو 1944 فى مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

انتقل وحيد حامد إلى القاهرة منذ العام 1963، لتبدأ رحلته الفنية التي أضافت عشرات الأعمال المهمة إلى سجلات السينما والدراما، أبرزها أفلام: “طائر الليل الحزين، وغريب فى بيتي، والبريء، والراقصة والسياسي، والغول، والهلفوت، والإرهاب والكباب، واللعب مع الكبار، واضحك الصورة تطلع حلوة، وسوق المتعة” ومسلسلات “البشاير، والعائلة، والدم والنار، وأوان الورد، والجماعة”.

حاز “حامد” عنها عدة جوائز، وآخرها فى 2020 حاز جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى دورته الـ 42.

بدأ بكتابة القصة القصيرة والمسرحية فى بداية مشواره الأدبي، ثم اتجه إلى الكتابة للإذاعة المصرية فقدم العديد من الأعمال الدرامية والمسلسلات، ومن الإذاعة إلى التليفزيون والسينما حيث قدم عشرات الأفلام والمسلسلات.

وجسدت الكثير من المشاهد الخالدة في سينما وحيد حامد العديد من المشاعر والمواقف الإنسانية بلغة سينمائية متميزة.

ويعد الحوار لدي الكاتب الكبير أحد أهم عوامل بناء الفيلم السينمائي فيجب أن يكون للحوار سمات خاصة.

لذا فقد جسدت بعض العبارات والمقولات التي سجلت باسم وحيد حامد حالات مختلفة لأبطال اعماله حفرت في اذهان جمهوره.

وخلال هذا التقرير، نرصد لكم أبرز عبارات وحيد حامد علي لسان أبطال أعماله.

فيلم الراقصة والسياسي

الراقصة سونيا: «إيه حكاية رقاصة.. رقاصة.. ما احنا الاتنين زي بعض يا عبدالحميد.. كل واحد فينا بيرقص بطريقته.. أنا بهز وسطي وأنت بتلعب لسانك»

فيلم «الراقصة والسياسي» عن رواية لإحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار وحيد حامد، إخراج سمير سيف، وإنتاج سنة 1990

الإرهاب والكباب

حوار بين مواطنين في أتوبيس نقل جماعي:

– «طيب.. مافيش حاجة هترخص؟

– «حجات كتير هترخص وتبقى بسعر التراب.. أنا وانت والأستاذ وحضراتكم أجمعين»

هلال: «أنا مش في خدمة الوطن.. أنا في خدمة الباشا سيادة اللوا، وحرم الباشا سيادة اللوا، والعيال البشوات ولاد سيادة اللوا».

فيلم «الإرهاب والكباب» تأليف وحيد حامد، وإخراج شريف عرفة، ومن إنتاج 1992.

الإنسان يعيش مرة واحدة

بكري حارس المدرسة: «الدنيا يا ولدي ليها وشين.. أبيض وأسود.. لما تبقى بيضا قدامك افتكر الأسود عشان تسلك، ولما تبقى سوده افتكر الأبيض عشان تقدر تعيش لبكرة».

فيلم «الإنسان يعيش مرة واحدة» تأليف وحيد حامد، إخراج سيمون صالح، وإنتاج سنة 1981.



كشف المستور

سلوى شاهين: «أنا خدمت البلد خدمات كتير جدا، كان المفروض اخد عليها نياشين.. لكن زي ما حضرتك عارف كنا بنشتغل من غير رتب.. المعارك والبطولات بتاعتنا كانت على السراير والملايات الناعمة، والبناء الحسن بتاع الولايا راح وماحدش حس بيه»

فيلم «كشف المستور» تأليف وحيد حامد، إخراج عاطف الطيب، وإنتاج سنة 1994

اللعب مع الكبار

حسن: لازم كل حاجة في بلدنا تبقى حجارة عشان ما تتسرقش.. حتى الحب والروح الحلوة اتسرقوا يا علي.

كما قال حسن “عادل امام”: «أنا المسكين فى هذا الزمان..أنا المحاط بالأوهام.. أنا الذى إذا جاع نام»

فيلم «اللعب مع الكبار» تأليف وحيد حامد، إخراج شريف عرفة، وإنتاج 1991.

طيور الظلام

فتحي نوفل: «القانون زي ما بيخدم الحق بيخدم الباطل.. واحنا الباطل بتاعنا لازم يكون قانوني»

وهناك الجملة الأشهر "البلد دي اللي يشوفها من فوق غير اللي يشوفها من تحت".

فيلم «طيور الظلام» تأليف وحيد حامد، إخراج شريف عرفة، وإنتاج سنة 1995.

اضحك الصورة تطلع حلوة



فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة" للراحل أحمد زكي والراحلة سناء جميل على العديد من الجمل الحوارية التي لازال الجمهور يتذكرها ويستخدمها، مثل عبارة أحمد زكي "كلمة أنا بحبك عقد.. اللمسة عقد.. النظرة عقد.. الوعد بالجواز دا أكبر عقد".

وجملة سناء جميل الشهيرة "إحنا صغيرين أوي يا سيد".

المنسي





كان الكاتب الراحل وحيد حامد لديه القدرة الكبيرة على الإبداع بأقل الكلمات، فلا يمكن أن ننسى جملته في فيلم المنسي: "الفيلم ده قصة ولا مناظر"، تلك الجملة التى قالها عادل إمام لكل من محمد هنيدي وعلاء ولي الدين وأحمد آدم

الغول

قد تظل عبارة مثل "لما الناس بتموت الدنيا بتمشى، لما بتبعد الدنيا بتقف، غريب أن الموت أرحم من البعد، يمكن لأن الموت حاسم والبعد فيه احتمالات" (الغول- 1983)

عمارة يعقوبيان

"إحنا في زمن المسخ" (عمارة يعقوبيان- 2006)،.

معالي الوزير

وعبارة «أقسم بالله العظيم أن أحترم هذه الصدفة.. أن أحترم هذه الغلطة التي جعلتني وزيرًا.. وأن أحسن استغلالها» من فيلم معالي الوزير.