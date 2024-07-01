الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"العسومي": الثورة التكنولوجية أصبحت المدخل الرئيسي لتحقيق التقدم والتنمية في كافة المجالات

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، أن انخراط الدول العربية في منظومة التكنولوجيا والابتكار لم يعد ترفًا أو رفاهية، وإنما أصبح أمرًا حتميًا للنهوض بواقع الاقتصادات العربية وتحقيق متطلبات التنمية المستدامة، مضيفًا أنه في الوقت الذي تتسابق فيه دول العالم كافة لتحقيق طفرات واسعة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والابتكار، فإن الدول العربية لابد أن تلحق بهذا الركب لكي يكون لها نصيب وافر من الثورة التكنولوجية وتطبيقاتها المختلفة، والتي أصبحت المدخل الرئيسي لتحقيق التقدم والتنمية في كافة المجالات.

جاء ذلك في كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، الذي أقيم تحت رعايته، ورعاية أحمد الصفدي رئيس مجلس النواب الأردني.

وعقد المؤتمر البرلماني العربي حول التكنولوجيا والاقتصاد في المملكة الأردنية الهاشمية تحت عنوان "أثر التكنولوجيا والابتكار في تعزيز نمو الاقتصاد العربي"، بمشاركة المجموعة البرلمانية رفيعة المستوى المعنية بالعلم والتكنولوجيا التابعة للبرلمان العربي وعدد كبير من رؤساء وممثلي المنظمات العربية المعنية بالأمن السيبراني والتكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي.

الجرائم السيبرانية

وأكد "العسومي" في كلمته أنه على الرغم من المزايا والمنافع العديدة التي أتاحها الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا والابتكار في المجالات الاقتصادية والتنموية، وفي اختصار الكثير من الوقت والجهد والمال، فإنه يثير في الوقت ذاته عددًا من التحديات، وخاصةً في النواحي الأخلاقية والقانونية، فضلًا عن التحديات المرتبطة بالجرائم الإلكترونية أو الجرائم السيبرانية، التي تشكل تهديدًا حقيقيًا للاقتصاد الرقمي، لافتا إلى ضرورة وجود خطط واستراتيجيات مبتكرة للتعامل الآمن مع هذه التحديات.

 الصفدي: الذكاء الاصطناعي فرصة للحكومات والقطاع الخاص لتطوير الرقمنة

من جانبه، أكد أحمد الصفدي رئيس مجلس النواب الأردني في كلمته على أن الذكاء الاصطناعي يمثل تحديًا حقيقيًا من جهة، ومن جهة أخرى يشكل فرصة للحكومات والقطاع الخاص لتطوير الرقمنة، عبر اتخاذ خطوات فاعلة نحو الاستثمار في الاقتصاد الرقمي، وإدخال هذا التطور في مختلف الحقول، مع أهمية المسارعة وعدم تثاقل الخطى في السير نحو مواكبته، لكي نجد لنا موطئ قدم أمام ما يشهده العالم من تطور كبير.

وعلى هامش أعمال هذا المؤتمر، وقع "العسومي" مذكرة تفاهم مع اتحاد رجال الأعمال العرب، تهدف إلى تعزيز الابتكار التكنولوجي وتطبيقاته في المشروعات الاقتصادية والتنموية، وتبادل الخبرات والمعرفة بين البرلمانيين ورجال الأعمال في هذا المجال، وتطوير برامج بحثية مشتركة تركز على الحلول التكنولوجية للتحديات الاقتصادية والاجتماعية.

المؤتمر البرلماني العربي للتكنولوجيا والاقتصاد عادل بن عبدالرحمن العسومى رئيس البرلمان العربي أحمد الصفدي رئيس مجلس النواب الأردني التكنولوجيا

الأكثر قراءة

حبس خادمة سرقت مشغولات ذهبية من شقة عماد متعب بالمعادي 4 أيام

إنقاذ 6 أشخاص واستخراج 4 جثامين من أسفل أنقاض منزل في أسيوط

بوابة نتائج التعليم الفني.. موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

معاينة موقع مصرع لص توفي صعقا بالكهرباء أمام فيلا فنانة شهيرة بالتجمع الخامس

برقم الجلوس فقط.. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول 

بعد تلقيه عرضًا بـ290 مليون جنيه.. محمد الشناوى يطلب الرحيل والأهلى يُرحب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ملفات أمام رئيس الحكومة

محاسن السنوسي

فى ذكرى ثورة 30 يونيو نتساءل: لو أن جماعة الإخوان فى سدة الحكم ماهو مصير "غزة" بعد 7 أكتوبر؟

حسين دعسة

بايدن سيكمل السباق.. ترامب يتحفز.. والإيباك بينهما

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت إسرائيل عتبة «الغموض النووى»؟ «3»

ماجد حبته

صابرون على أرض صلبة

محمد رفعت

الحكومة بين تكليفات الرئيس ورضا المواطن

مدحت بشاى

الوزارة الجديدة وحلم التغيير الإيجابى

صور

«التنسيقية» تحتفي بـ30 يونيو: 11 عامًا على إنقاذ وطن

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر